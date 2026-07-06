Ulises Murguía, pieza clave en Tlalnepantla: liderazgos

Tlalnepantla, Méx.- El capital político del ex diputado federal Ulises Murguía Soto es uno de los más importantes en esta localidad. Su viabilidad como candidato de cara a los próximos procesos electorales dependerá del valor que las fuerzas políticas le otorguen a sus principales activos institucionales y territoriales. Afirmaron lo anterior líderes sociales, luego de reconocer que el también empresario cuenta con el apoyo ciudadano toda vez que su capacidad de movilización del voto es clave para los procesos de 2027.