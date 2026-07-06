Metanfetamina, tercera droga más consumida en la CDMX

Comercialización al menudeo desde 2018

Como otras drogas, ingresa a la capital desde la costa del Pacífico, según los reportes, y se queda en la zona centro del país

Los recientes aseguramientos de metanfetamina en calles de la Ciudad de México coloca a esta droga como una de las más vendidas por grupos delictivos que la comercializan al menudeo desde 2018, cuando fue detectado un laboratorio para su elaboración.

Actualmente, para las organizaciones hegemónicas es el tercer estupefaciente más vendido en la capital, junto con la mariguana y la cocaína, aunque algunos reportes también arrojan la incursión del “cristal”.

Del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026 las autoridades han decomisado 92.6 kilogramos de esta droga, de acuerdo con el más reciente informe de seguridad.

De hecho, en anteriores informes, el aseguramiento de metanfetamina tenía el tercer lugar en toda la capital.

Su venta se generalizó al menudeo, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado detenciones recientes de narcomenudistas con dosis de esta droga en el poniente, oriente y centro de la capital.

El confiscamiento de la mayor cantidad de metanfetamina, según los datos consultados, las han conseguido en cateos a los grupos criminales que la almacenan en predios, al lado de otras drogas.

En abril de este año, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, daba cuenta de que en materia de combate a la venta y distribución de droga, al 31 de marzo de este año ya llevaban 92 kilos de metanfetamina asegurados.

Como otras drogas, ingresa a la capital desde la costa del Pacífico, según los reportes, y se queda en la zona centro.

Tan sólo en abril de 2025, autoridades capitalinas y federales ubicaron en Azcapotzalco a Joel Alfonso Urrea Yariar, El Gangoso, líder de una célula delictiva originaria de Culiacán, Sinaloa, vinculada con el cártel del Pacífico, facción Los Mayos, dedicada a su elaboración y distribución, establecida en Puebla.

Esta célula fabricaba drogas sintéticas en laboratorios clandestinos ubicados en Sinaloa y Puebla, cerca de Chachapa.

Con la presencia de este líder criminal, se supo que drogas como crystal y metanfetamina también se quedaban en el mercado capitalino, donde hay consumidores.

Al ser detenidos, se les aseguró un arma corta, un cargador, nueve cartuchos útiles, una bolsa de plástico con metanfetamina, una tableta, dos identificaciones, dinero en efectivo y equipos telefónicos.

Apenas en octubre de 2025, la SSC cateó cuatro inmuebles en Iztapalapa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde hallaron 600 dosis de metanfetamina, así como mariguana y cocaína.

El 21 de junio también se reportó la detención de cuatro narcomenudistas en Miguel Hidalgo, quienes portaban meta, pero estaban relacionados con el robo de relojes de alta gama en la zona poniente.

Medidas de prevención de la ONU

La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, CND en inglés, adoptó una resolución, promovida por México, para prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo.

La resolución se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras, que tienen usos lícitos en el ámbito médico, “pero son empleadas para la producción de las drogas sintéticas”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) en un comunicado

Además, llama a que los países “adopten medidas legislativas para evitar el desvío de máquinas tableteadoras y encapsuladoras al mercado ilícito”, asegurando al mismo tiempo su comercio legal sin trabas.

También destaca la importancia de la cooperación e intercambio de información a nivel internacional sobre transacciones “comerciales sospechosas”, así como sobre investigaciones relacionadas con “incidentes de tráfico de estas máquinas para la producción de drogas”.

¿De qué trata la iniciativa de México contra las drogas sintéticas?

La Cancillería recordó que la iniciativa mexicana busca dotar a todos los países de herramientas para hacer frente “al crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas, incluyendo por abuso o mal uso de medicamentos.”

Y a la “consecuente adaptación que están registrando la producción, manufactura, tráfico y comercialización de esas drogas y sus precursores”. .

México reiteró en la ONU que el tráfico de drogas “es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países”, reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz.

¿Qué es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas?

La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas sesiona anualmente en Viena, Austria, y es el órgano deliberativo más importante de la ONU para la formulación de políticas internacionales en materia de drogas, encargado también de supervisar el desafío mundial que representan.

El pasado 9 de marzo, el 69.º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se inauguró en Viena, donde se reunieron más de 2 mil 200 representantes de los Estados miembros, representantes de las Naciones Unidas y aliados internacionales para abordar la evolución del problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.