El corazón azteca duele, pero seguirá latiendo

Por un descuido táctico y la eterna falta de contundencia

La caída de una ilusión infinita en los Octavos de Final del Mundial 2026

Por Arturo Arellano

No me pidan cordura hoy, porque el futbol no entiende de razones. Vivimos semanas flotando en una nube, creyendo con el alma entera que este Mundial en casa rompería los malditos candados de nuestra historia. Ayer la Selección jugó en el Estadio Azteca con la piel de gallina, nosotros cantamos el himno nacional con el aire atorado en la garganta desde casa y en mi caso, mirando los ojos de mi viejo brillar como cuando era niño.

Estábamos convencidos. Pero el futbol, ese maravilloso y cruel tirano, volvió a darnos la bofetada más dolorosa en el momento exacto en que tocábamos el cielo con las manos.

Duele el alma porque el equipo no se achicó. Se desangraron en la cancha, mordieron cada balón y nos hicieron gritar hasta las lágrimas cuando cayó el gol de la esperanza. Verlos luchar con un hombre de más nos hizo pensar que el destino por fin nos debía una. Y sin embargo, la maldición nos alcanzó en los mismos detalles de siempre: el parpadeo defensivo, el centro que nadie corta, la pelota que se niega a entrar en el arco rival.

Hoy la playera verde pesa una tonelada. Nos queda el orgullo de haber peleado de igual a igual, pero el vacío en el pecho no nos lo quita nadie. El Azteca se apagó, el país entero se quedó mudo y la ilusión se nos escurrió entre los dedos una vez más. Nos rompieron el corazón, pero aquí seguiremos, curándonos las heridas para la próxima vez que el balón vuelva a rodar.

Crónica de una batalla incompleta

El Coloso de Santa Úrsula presentaba un lleno imponente. Más de 80 mil almas pintaron de verde las tribunas para empujar al Tricolor de Javier Aguirre a romper el maleficio de los Octavos de Final. El arranque fue ríspido, tenso, un ajedrez donde Erik Lira y Luis Romo intentaron morder el mediocampo frente a una Inglaterra imponente bajo la dirección táctica de Thomas Tuchel.

Sin embargo, el destino fue implacable en el primer tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la joya británica, Jude Bellingham, dinamitó el partido. Al primer descuido por la pradera derecha, Anthony Gordon desbordó con facilidad extrema y mandó un centro preciso que Bellingham mandó guardar de cabeza a las redes de Luis Ángel Malagón. Apenas un minuto después, un error en la salida de la contención mexicana propició una contra letal: de Gordon para Bellingham, apertura para Harry Kane y el propio Bellingham cerró la pinza a segundo poste. El 0-2 enmudeció momentáneamente al coloso.

La garra del guerrero azteca

A pesar del doble mazazo, la resiliencia mexicana —ese rasgo cultural tan propio de no darse por muerto jamás— brotó con rabia. Liderados por la audacia de Roberto «Piojo» Alvarado y los desbordes de Julián Quiñones, México comenzó a llover el área de Jordan Pickford. La recompensa llegó antes del descanso cuando Quiñones, tras cazar un rebote con el alma pura, sacó un derechazo que perforó la portería inglesa. El Azteca estalló en un grito unísono: ¡Había vida!

Para la parte complementaria, el partido dio un giro de tuerca cinematográfico. Al minuto 54, el central inglés Jarell Quansah cometió una violenta plancha sobre Jesús Gallardo. Tras la revisión en el VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja directa. México se quedaba con un hombre más en la cancha y más de media hora por jugar. El milagro parecía redactarse en tiempo real.

El pecado de la contención y la falta de punch

Con la mesa puesta para la hazaña, el Tricolor careció de la lucidez y la contención necesaria para asfixiar al rival. En lugar de pasear el balón y abrir los espacios, los nervios traicionaron la zaga. Al minuto 60, en una desatención defensiva provocada por un mal rechace, Anthony Gordon fue derribado en el área mexicana. El silbante decretó la pena máxima y el letal Harry Kane no perdonó con un disparo al ángulo, colocando el 1-3.

El orgullo herido empujó a México hacia adelante. Al minuto 68, en una jugada trompicada dentro del área inglesa, Kane pateó accidentalmente a un atacante nacional al intentar despejar. El árbitro pitó penal para el Tri. Raúl Jiménez, el «Lobo de Tepeji», cobró con su icónica templanza y engañó por completo a Pickford para el 2-3. El cierre fue un acoso incesante de centros, remates desviados de Santiago Giménez y Guillermo Martínez, y milagrosas atajadas de Pickford. México tuvo un hombre de más, tuvo el corazón entero en el campo, pero le faltó el instinto asesino para consumar la gesta.

La depresión colectiva tras el silbatazo

La eliminación del Mundial no se queda en el vestidor; inunda las avenidas, apaga las televisiones en las fondas, silencia las reuniones familiares y genera una atmósfera grisácea en todo el territorio nacional. Este fenómeno puede explicarse a través de la Teoría de la Identidad Social de Henri Tajfel. El futbol, en un país como México, opera como un pegamento cultural. Al portar la playera verde, el individuo diluye su individualidad para formar parte de un «endogrupo» (el país), buscando el éxito colectivo para elevar su propia autoestima. Cuando el equipo pierde, se produce una herida narcisista en la identidad nacional.

Asimismo, desde la perspectiva de la Psicología de las Masas de Sigmund Freud, el equipo de futbol se convierte en el depositario del «Ideal del Yo» colectivo. Los jugadores representan el vehículo de los deseos de triunfo, justicia histórica y validación internacional de una sociedad que, en su día a día, enfrenta severas complejidades socioeconómicas. El fracaso deportivo rompe esa fantasía de catarsis, obligando a la masa a regresar abruptamente a la cruda realidad, detonando un proceso de duelo colectivo que afecta desde niños pequeños que ven llorar a sus héroes, hasta abuelas y amas de casa que compartían la ilusión familiar.

Recomendaciones psicológicas para sanar el trago amargo en el hogar:

Validar las emociones sin juzgar: Es completamente normal sentir tristeza o frustración; evite comentarios despectivos como «es solo un juego», especialmente con los niños.

Es completamente normal sentir tristeza o frustración; evite comentarios despectivos como «es solo un juego», especialmente con los niños. Ruptura del monólogo deportivo: Fomente actividades recreativas familiares al aire libre de manera inmediata para desviar la atención del bucle mediático de la derrota.

Fomente actividades recreativas familiares al aire libre de manera inmediata para desviar la atención del bucle mediático de la derrota. Reencuadre cognitivo: Enfocar la narrativa en la resiliencia mostrada en la cancha y el valor de la unión familiar experimentada durante los noventa minutos, separando el valor personal del resultado de un marcador.

La eterna sísifo

¿Por qué duele tanto quedarse siempre en la misma orilla? La psicología clínica explica esta profunda frustración a través de la Indefensión Aprendida (teoría de Martin Seligman). Tras décadas de ver a la Selección Mexicana tropezar sistemáticamente en la fase de eliminación directa, el aficionado desarrolla un patrón cognitivo donde el desenlace trágico se asume como inevitable, generando una dolorosa paradoja: se mantiene una expectativa de éxito altísima (alimentada por la ilusión y la mercadotecnia), pero internamente se anticipa el fracaso.

Esta tensión psicológica genera un trauma acumulativo. Cada ciclo mundialista reinicia el proceso de idealización, y cada eliminación reactiva las heridas de los torneos pasados (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018…). El futbol en México actúa como una metáfora del esfuerzo sin recompensa, un eco de la narrativa del «ya mérito» que cala hondo en la psique del mexicano, quien proyecta en la cancha sus propias frustraciones históricas frente a las potencias globales.

El camino de la copa

Mientras la nación azteca llora a sus caídos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene y avanza firmemente en su fase de eliminación directa. Con la victoria de ayer, Inglaterra amarró su boleto a los Cuartos de Final, donde se medirá cara a cara contra la sorprendente selección de Noruega, que dio la campanada histórica de la jornada al eliminar al gigante Brasil por un marcador de 1-2 en el imponente estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, la llave de Cuartos de Final ya conoce otro duelo de titanes: Francia, que superó por la mínima (0-1) a Paraguay en Filadelfia, chocará contra la poderosa selección de Marruecos, la cual trituró las esperanzas de los coanfitriones al golear 0-3 a Canadá en la sede de Houston.

Partidos para Mañana: Martes 7 de Julio de 2026

La actividad de los Octavos de Final continúa sin tregua el día de mañana con dos encuentros de altísimo calibre que paralizarán al planeta futbolístico. Los horarios se presentan en el tiempo del centro de México (CST):

Hora (CST) Encuentro Fase Sede / Estadio 10:00 AM Argentina vs. Egipto Octavos de Final Atlanta Stadium, Georgia 02:00 PM Suiza vs. Colombia Octavos de Final BC Place, Vancouver

Por la Fraternidad Latinoamericana

El dolor de la eliminación mexicana tardará en cicatrizar, de eso no hay duda. Las calles de la Ciudad de México lucen más silenciosas y el orgullo está magullado. Pero el futbol, en su infinita generosidad, nos exige recordar que este torneo es, ante todo, la fiesta más grande de la humanidad.

No podemos permitir que la frustración deportiva envenene el espíritu de hospitalidad que define a nuestra tierra. Como naciones unidas por la misma pasión, debemos rechazar rotundamente cualquier manifestación de violencia en las calles o agresiones digitales en las redes sociales. El insulto al rival o el ciberacoso a los jugadores son la antítesis de los valores que el deporte busca sembrar en nuestros niños y jóvenes.

Nuestra participación en la cancha ha terminado, pero el orgullo latinoamericano sigue latiendo con fuerza en este Mundial. Es momento de abrazar la fraternidad continental y volcar nuestro aliento hacia las dos potencias que mantienen viva la bandera de nuestra región: la Argentina de la magia incombustible y la Colombia de la alegría y el juego vistoso. Que los estadios sigan vibrando, que las aficiones sigan cantando hermanadas en paz y que, al final del camino, la Copa del Mundo se quede en América. Porque cuando gana un hermano latino, ganamos todos.