Apoyo a mujeres en municipios con Alerta de Violencia de Género

Respaldo económico, asesoría jurídica y atención psicológica

Toluca, Estado de México.– Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) brinda el apoyo UNIDAS Contigo que ofrece respaldo económico y acompañamiento integral con servicios de asesoría jurídica y atención psicológica para mujeres en situación de violencia para contribuir en su recuperación, personal, autonomía y empoderamiento.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres detalló que para este ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado de México destinará más de 20 millones de pesos a las usuarias que reciben atención psicológica y jurídica en las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS) para los 125 municipios.

Cada beneficiaria recibe un apoyo de 9 mil pesos en tres exhibiciones de 3 mil pesos, a través de la tarjeta UNIDAS Contigo.

El primer depósito, realizado el 30 de junio, benefició a mil 064 mujeres mexiquenses en los 11 municipios alertados: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Del 29 al 31 de julio se realizará la inscripción para los 114 municipios no alertados.

Con estas acciones la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con la protección, empoderamiento y derechos de las mujeres, al impulsar acciones que favorezcan la creación de entornos más seguros y contribuyan a la erradicación de la violencia de género.