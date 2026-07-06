Obras de prevención de inundaciones en zona oriente del Edomex van al 90%: CSP

Concluirán en este mes

“Van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar completas todas”, puntualizó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México presentan un avance del 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días.

“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento. Entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó. Entonces, van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar completas todas”, destacó en la conferencia matutina.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza una inversión de 11 mil 200 millones de pesos (mdp) en acciones para prevenir inundaciones en todo el país, de los cuales, 2 mil 200 mdp se destinan en las seis obras de la Zona Oriente del Estado de México.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que las obras de prevención de inundaciones constan de seis proyectos, particularmente enfocados en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz del Estado de México y en Iztapalapa de la Ciudad de México.

De las obras, ya están concluidas: la ampliación de la capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de retención de la Laguna El Salado; la construcción del Colector Teotongo para un incremento en 4 mil litros por segundo (l/s); el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca, que va a incrementar la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

Mientras que las obras que concluyen en los siguientes quince días son: Colector Los Pinos, para un incremento de capacidad de 3 mil l/s, tiene un avance del 88 por ciento y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco del 85 por ciento.

Agregó que por indicación de la Presidenta se construye el Colector Chalco de Díaz Covarrubias, para resolver las inundaciones en Chalco y Valle de Chalco, cuyas obras de microtuneleo han avanzado en 3 kilómetros y concluirán en octubre.

Sheinbaum cuestiona a EU por caso “El Mayo”

En otro tema, Sheinbaum Pardo cuestionó en su mañanera que el gobierno de Estados Unidos haya negado su participación en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) exhibiera como trofeo el avión en el que el capo fue trasladado a territorio estadounidense.

La mandataria acusó a Washington de proteger a una facción del Cártel de Sinaloa, pese a que Estados Unidos clasificó a esa organización como grupo terrorista. Sheinbaum Pardo anunció que este martes presentará un informe con una línea de tiempo sobre la detención y el traslado de Zambada, las comunicaciones que autoridades estadounidenses entregaron a México, la presunta intervención de agencias de ese país y las consecuencias del caso en el estado de Sinaloa.

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora, ¿quién mintió? Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de Estados Unidos y las de entonces”, afirmó la presidenta de la República.

La titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que Estados Unidos otorgó protección a un grupo delincuencial pese a haberlo señalado como organización terrorista. La revisión que presentará abarcará información desde el año 2000, con énfasis en los meses posteriores a la detención de Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum Pardo adelantó que se dará a conocer lo que en su momento declaró el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así como lo que comunicó por escrito el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en contraste con lo que actualmente se reconoce sobre el operativo. La mandataria nacional informó que, para preparar la exposición, se reuniría con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Consejería Jurídica, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) aportar la documentación remitida al entonces fiscal Gertz Manero, así como las carpetas de investigación correspondientes.

El cuestionamiento de la mandataria surgió después de que el FBI participó en una exhibición de la aeronave Beechcraft King Air 200, utilizada para trasladar a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. El avión fue exhibido en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, dentro de una muestra sobre el combate al crimen organizado.

Sheinbaum felicita a la Selección Nacional de Fubtol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su felicitación para la Selección Nacional de Futbol, que pese a la derrota de ayer que la dejó fuera del mundial de futbol, “nos dieron mucha alegría”, subrayó la mandataria.

“Felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol”, dijo Sheinbaum Pardo al inicio de su conferencia de prensa matutina de este día.

La jefa del Ejecutivo federal vio ayer el juego de México en contra de su similar de Inglaterra desde un Fan Fest en el palacio municipal de Nezahualcóyotl, en el estado de México, donde estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez y el edil del municipio, Adolfo Cerqueda.

El domingo, tras disfrutar, lanzar porras y sufrir el juego como el resto de los aficionados que también siguieron el partido mundialista, la presidenta destacó que el equipo mexicano “dejaron todo” en el terreno

Consultada sobre la posibilidad de recibir a la selección mexicana, respondió: “Vamos a ver si en algún momento, vamos a comunicarnos con la federación”.

A la vez, insistió que “todos tenemos que estar orgullosos del papel de la selección. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero la verdad creo que es la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Además, son cada vez más demandantes, porque la demanda de la condición física y la técnica es cada vez mayor, y ayer jugaron muy, muy bien. Y además el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad que fue algo muy especial”.