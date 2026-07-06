El Principio de Peter nos volvió a pegar

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En la vida, todas y cada una de las personas llega a donde su nivel de competencia los lleva. Cuando por más que lo intenten no pueden ir más allá, lo que domina es su nivel de incompetencia.

Eso mismo le pasó el domingo a nuestra selección de futbol. No les ganó el equipo inglés, sino su nivel de incompetencia.

Llegaron, anotaron, hasta donde sus habilidades se lo permitieron. Y hasta ahí pudieron. No dieron más. A pesar de tener vencidos y arrinconados a los ingleses, simplemente no pudieron anotar otro gol.

Se estrellaron en su nivel de incompetencia, como lo indica el Principio de Peter, quien señala que: en toda jerarquía -o juego-, todos los competidores ascienden hasta llegar a su nivel de incompetencia.

Así de sencillo… y cruel.

Y ahora regresamos de lleno a nuestra realidad nacional. A nuestro nivel de incompetencia histórico.

No hay forma de sobrevivir sin T-MEC

Para los expertos en comercio y los enclaves de las consultoras internacionales y del sector financiero, intentar negar que el rechazo de Donald Trump a ratificar el T-MEC llevará a México rápidamente a una crisis económica, que podría luego derivar en una crisis social y política, es intentar ocultar virtualmente el sol con un dedo.

No hay forma de autoengañarse, dicen al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llevar al T-MEC a revisiones anuales es simplemente someterlo a un proceso de disolución.

Nada será igual a los últimos años del T-MEC en adelante.

De entrada, todos los proyectos de inversión y producción de las grandes empresas y del capital, ya pararon. Si acaso hay alguna reinversión simplemente para intentar salir del problema lo mejor posible, indican.

Una voz de gran influencia y respeto, entre todas las que se han escuchado en los últimos días sobre este caso, es la de José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda de México y secretario general de la OCDE durante 16 años.

Preguntado si México podría transitar sin graves consecuencias este trance del rechazo de Trump a ratificar el T-MEC, Gurría responde:

“… no, no podría… habría que recordar que (en México) exportábamos 50,000 millones de dólares en 1994 y hoy exportamos más de 600,000 millones de dólares, o sea, 12 veces más, 13 veces más… y eso solo lo hemos logrado en virtud del NAFTA primero, y del T-MEC ahora…”, precisa.

Llevar al T-MEC a una cadena de revisiones anuales generará una gran vulnerabilidad e incertidumbre para México.

Su enorme dependencia comercial de EU, en casi del 80 por ciento de sus exportaciones, hace que revisiones anuales perpetuas y la aplicación de aranceles más los factores internos, como las recientes reformas legales que frenan la inversión derivarán inevitablemente en una larga agonía económica, y está en una indudable crisis.

Todo eso apunta a la destrucción de la certidumbre para los inversionistas.

Indica que si bien el T-MEC no resuelve todos los problemas de México, sin el T-MEC nada caminaría en este país.

Mier sigue la línea oficialista

Un claro ejemplo de la narrativa del oficialismo, respecto al rechazo de Trump a ratificar el T-MEC, lo dio Ignacio Mier, líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en esta cámara.

En su intento por mantener la confianza de inversores y de la población, el senador poblano dijo que es falso que EU haya renunciado a este acuerdo, pues existe una relación de interdependencia no sólo en factores como la población y la seguridad, sino en materia comercial.

Y afirmó que pese lo ocurrido en los mercados financieros reflejan confianza, porque hay estabilidad económica en nuestro país, y que los mexicanos pueden estar tranquilos, a pesar de que el T-MEC será revisar anualmente.

“En su conjunto, tanto Estados Unidos como México estamos satisfechos. Le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá”, concluyó contra toda lógica.

O sea…

Bolaños -del PV- será presidente de diputados

En un abierto intento por evitar que el Partido Verde siga con actitudes independentistas dentro del oficialismo, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, cabildea darle la presidencia de la Cámara de Diputados para el tercer año de esta legislatura al diputado oaxaqueño Raúl Bolaños, vicecoordinador del PV en esta cámara.

El diputado del Verde sería ratificado a fines de agosto próximo y sustituiría el primero de septiembre en el cargo a la panista Kenia López-Rabadán, quien se retirará con el reconocimiento de todas las fracciones a su equilibrada y firme conducción de los trabajos legislativos y de los debates.

Con esta nominación, Monreal cumpliría con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General, que indica que la presidencia de la Mesa Directiva debe alternarse durante cada legislatura entre los tres grupos parlamentarios con mayor representación.

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