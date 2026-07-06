Prevención y educación, claves para reducir enfermedades zoonóticas: UAEMéx

Toluca, Méx.- En el marco del Día Mundial de la Zoonosis, que se conmemora el 6 de julio, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hizo un llamado a fortalecer la prevención de las enfermedades zoonóticas mediante la medicina preventiva, la tenencia responsable de animales de compañía y la adopción del enfoque internacional de «Una Sola Salud».

La médica veterinaria zootecnista Susana Morales Ibarra, coordinadora del Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEMéx, explicó que las zoonosis son enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos por agentes virales, bacterianos, parasitarios o fúngicos, lo que las convierte en un desafío permanente para la salud pública.

La especialista señaló que la experiencia derivada de la pandemia por COVID-19 evidenció la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el equilibrio ambiental, principios que integran el concepto de «Una Sola Salud», cuyo propósito es promover estrategias conjuntas para prevenir riesgos sanitarios y proteger el bienestar de las personas, los animales y los ecosistemas.

Morales Ibarra destacó que, aunque México conserva el reconocimiento como país libre de rabia transmitida por perros y gatos, resulta indispensable mantener las campañas de vacunación y reforzar la vigilancia epidemiológica de otras especies silvestres y de enfermedades presentes en diferentes regiones del país.

Asimismo, advirtió que factores como el cambio climático, la movilidad de personas y animales, la resistencia a los antibióticos y la desinformación favorecen la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas, por lo que la educación de la población constituye una de las herramientas más eficaces para su prevención.

En este sentido, explicó que las familias pueden reducir significativamente el riesgo de contagio mediante acciones sencillas, como mantener una adecuada higiene, cumplir con los esquemas de vacunación y desparasitación de sus animales de compañía, acudir periódicamente con el médico veterinario y seguir las recomendaciones sanitarias correspondientes a cada región.

Añadió que la medicina preventiva debe adaptarse al estilo de vida de cada mascota y a las condiciones ambientales del lugar donde habita, ya que la presencia de algunas enfermedades varía de acuerdo con factores geográficos y climáticos.

La académica universitaria subrayó que la prevención requiere del trabajo coordinado entre las instituciones de salud, el sector educativo y la sociedad, además de fomentar desde edades tempranas el conocimiento sobre la tenencia responsable de los animales y las medidas necesarias para prevenir enfermedades.