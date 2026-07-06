Hostal en Cancún regulariza obras tras años de sanciones

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



– Proyecto Mayan Monkey consiguió autorización de Semarnat

El proyecto Mayan Monkey, enclavado en el kilómetro 9.5 de la zona hotelera de Cancún y sobre la Laguna Bojórquez, consiguió finalmente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para operar y ampliar sus instalaciones, pese a que durante años funcionó y construyó sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La resolución, emitida en junio de 2026 bajo el oficio SRA DGIRA DG0523826, reconoce expresamente que el desarrollo inició obras sin permiso y que fue sancionado en varias ocasiones por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En 2021 se le impuso una multa de 50 mil pesos por levantar un deck de madera tropical directamente sobre la laguna, y en 2023 otra sanción de 20 mil pesos por reincidir en trabajos no autorizados. El promovente, Alkrou Shared Services, terminó por ingresar la MIA en 2022 y reducir el alcance del proyecto.

Con la autorización vigente, el hostal-hotel podrá construir una terraza de varios niveles con restaurante, alberca prefabricada, zona de camas y área para DJ, además de un muelle para embarcaciones pequeñas y acabados en seis palafitos ya edificados, que suman unas 24 habitaciones. Originalmente se plantearon once palafitos, pero cinco fueron descartados durante la evaluación. En total, las áreas sancionadas alcanzan 835.43 metros cuadrados, de los cuales casi 485 corresponden a habitaciones sobre pilotes.

La Semarnat condicionó la operación a un paquete de medidas de compensación ambiental: reforestación y restauración de manglar en una superficie equivalente a la afectada, monitoreo de la calidad del agua de la Laguna Bojórquez, seguimiento de la población de cocodrilos avalado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, programas de rescate y reubicación de flora y fauna, manejo de residuos y protocolos de prevención ante fenómenos meteorológicos.

El caso evidencia la presión turística sobre el sistema lagunar Nichupté, un entorno sensible que enfrenta problemas de contaminación y sobrecarga de infraestructura. Tras más de cuatro años de trámites, la autorización regulariza la situación del Mayan Monkey, pero obliga al promovente a cumplir estrictamente con plazos, condicionantes y permisos adicionales de carácter federal, estatal y municipal, incluyendo la posible obtención de un título de concesión en zona federal marítimo terrestre.

La UAQRoo frena cobro de colegiaturas tras protesta

La Universidad Autónoma de Quintana Roo decidió suspender, por ahora, la aplicación del cobro de colegiaturas previsto para el ciclo escolar Otoño 2026, luego de que estudiantes manifestaran su rechazo en redes sociales y advirtieran posibles movilizaciones.

En una sesión extraordinaria celebrada el viernes, el Consejo Universitario acordó abrir un proceso de diálogo y socialización de la propuesta, con el objetivo de escuchar a la comunidad y explicar con detalle el destino de los recursos, los mecanismos de transparencia y las medidas de apoyo para quienes no puedan cubrir el pago.

La rectora Natalia Fiorentini había iniciado un recorrido para presentar la medida, lo que detonó inconformidad entre la comunidad estudiantil en las últimas 72 horas. A través de grupos de WhatsApp y publicaciones en redes, se difundieron llamados a organizar protestas contra la disposición.

Las autoridades universitarias insistieron en que la aportación económica busca fortalecer la institución y que se contemplan apoyos específicos para los alumnos en situación vulnerable. Sin embargo, reconocieron que antes de tomar una decisión definitiva es necesario transparentar la propuesta y abrir espacios de participación.

Congreso estudia limitar celulares en escuelas

En medio de un debate sobre el impacto de la tecnología en la formación de niñas, niños y adolescentes, el Congreso de Quintana Roo analiza una iniciativa que busca restringir el uso de teléfonos celulares en planteles de educación básica. La propuesta, presentada por el diputado Hugo Alday, pretende reducir distracciones en las aulas y favorecer tanto el rendimiento académico como el desarrollo emocional del alumnado.

El legislador expuso la iniciativa durante el conversatorio “Redes Sociales: Desinformación y Democracia”, realizado en la Universidad Unimaat. Ahí advirtió que el uso excesivo de dispositivos móviles afecta la capacidad de concentración, disminuye el desempeño escolar y altera la convivencia entre estudiantes.

La propuesta toma como referencia experiencias aplicadas en países como Nueva Zelanda y España, además de modelos en distintas entidades de Estados Unidos. Incluso se inspira en una iniciativa similar que actualmente se encuentra en análisis en el Senado de la República.

Alday subrayó que el uso indiscriminado de celulares incrementa la exposición de menores a riesgos digitales y puede generar dependencia tecnológica. Por ello, consideró necesario establecer medidas que devuelvan a las escuelas su carácter de espacios de aprendizaje, interacción social y desarrollo integral.

El debate abre la puerta a una discusión más amplia sobre el papel de la tecnología en la educación y los límites que deben establecerse para proteger a los estudiantes sin frenar las oportunidades de innovación pedagógica.

El uso excesivo de celulares en las aulas afecta directamente la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar. En México, once estados ya han regulado su empleo para minimizar distracciones y prevenir violencia digital, permitiendo su uso únicamente con fines pedagógicos autorizados por el docente.

Afectaciones

– Distracciones constantes: Los estudiantes tienden a revisar mensajes, redes sociales o juegos, lo que fragmenta la atención y reduce la capacidad de aprendizaje.

– Rendimiento académico menor: Estudios de la UNAM y la OCDE muestran que el uso no regulado de celulares disminuye la memoria y el razonamiento lógico.

– Problemas de convivencia: El uso de cámaras y redes sociales dentro de las escuelas ha derivado en casos de ciberacoso y difusión de contenido sin consentimiento.

– Impacto en salud mental: La dependencia al celular se relaciona con ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes.

El celular puede ser una herramienta educativa, pero su uso sin control en las aulas afecta la concentración, el rendimiento y la convivencia escolar. La experiencia en México demuestra que la regulación estatal, el resguardo de dispositivos y la supervisión familiar son medidas efectivas para minimizar su impacto negativo. La clave está en equilibrar el acceso a la tecnología con un entorno escolar que priorice el aprendizaje y la salud emocional de los estudiantes.