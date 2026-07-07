Más de un millón 350 mil disfrutaron el juego de México

A través de las más de 40 pantallas públicas

Este domingo 05 de julio, la marca tricolor volvió a inundar la Ciudad de México para atestiguar el histórico quinto partido de la Seleción Mexicana contra Inglaterra en la Copa del Mundo de FIFA 2026. Con la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Cultura capitalina, un millón 350 mil personas pudieron vivir la emoción mundialista de manera gratuita a través las casi 50 pantallas instaladas entre el Zócalo y la Estela de Luz en Avenida Paseo de la Refoma, además de los Festivales Futboleros

Una vez más, la afición más fiel del mundo pudo vivir la fiesta deportiva de manera totalmente gratuita a través de las 48 pantallas instaladas desde el Centro Histórico Zocalo hasta la Estela de Luz asi como en los múltiples Festivales Futboleros alrededor de la ciudad.

Si bien esta noche no fue de victoria, la afición mexicana se permitió pasar la tristeza acompañados y siempre celebrando nuestra maraviIlosa cultura con mariachi talento nacional en el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.