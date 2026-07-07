Circo Atayde regresa con «Les Clowns»

Del 23 de julio al 16 de agosto en la Carpa Astros.

La producción reúne a tres grandes exponentes del clown en México: Iván «BoBo» Vega, Raúl «RuLo» Zamora y Fernando «Chaz» Hondall

El Circo Atayde, el circo más emblemático de México, regresa a la Carpa Astros con una temporada muy especial de «Les Clowns», un espectáculo que celebra el arte del payaso desde una perspectiva contemporánea, emotiva y llena de talento. Bajo la producción de Alfredo Atayde, la puesta en escena se presentará del 23 de julio al 16 de agosto, ofreciendo al público una experiencia que combina la tradición circense con la magia de la comedia, el circo y la fantasía.

Nacido a finales de 2022, Les Clowns surge con la misión de reivindicar la figura del payaso como un verdadero artista. El espectáculo busca demostrar que ser clown va mucho más allá de una nariz roja y el maquillaje, resaltando la disciplina, sensibilidad y creatividad que este arte requiere. Su objetivo es dignificar el oficio del payaso y devolverle el lugar que merece dentro de las artes escénicas.

La producción reúne a tres grandes exponentes del clown en México: Iván «BoBo» Vega, Raúl «RuLo» Zamora y Fernando «Chaz» Hondall, artistas con una sólida trayectoria en la actuación, la comedia y el circo tanto en México como en el extranjero. A ellos se suman impresionantes actos circenses, espectáculos de danza y una producción visual que transporta al público a un universo lleno de color, imaginación y emociones.

Desde su estreno, Les Clowns ha conquistado importantes escenarios del país, entre ellos el Teatro de la Ciudad de Monterrey, Teatro Galerías de Guadalajara, Teatro Hidalgo, Teatro San Rafael y el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México, consolidándose como una de las propuestas familiares más exitosas de los últimos años.

Ahora, el espectáculo llega a la histórica Carpa Astros, úbicada en Galerias Atizapan, de la mano del Circo Atayde, una institución con más de un siglo de historia que continúa innovando sin perder la esencia que la ha convertido en un referente del circo en México. La producción de Alfredo Atayde promete una temporada inolvidable donde el humor, la nostalgia, la música y las grandes disciplinas circenses se unen para emocionar a públicos de todas las edades.

«Les Clowns» se presentará del 23 de julio al 16 de agosto en la Carpa Astros, invitando a chicos y grandes a reencontrarse con la magia del circo y a descubrir el verdadero valor del arte del clown en un espectáculo que celebra la risa, la imaginación y la tradición circense. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster para las distintas funciones de la temporada.