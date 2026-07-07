Pedro Rodríguez sigue evaluado como uno de los mejores alcaldes

Encuesta de Demoscopia Digital

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Las encuestas de aprobación ciudadana realizadas por Demoscopia Digital continúan demostrando que Pedro Rodríguez Villegas, alcalde de este municipio, como uno de los alcaldes mejor evaluados del Estado de México, con una aprobación del 62.8%, de acuerdo con la medición correspondiente a junio de 2026.

El alcalde se mantiene en el séptimo lugar del ranking estatal de presidentes municipales evaluados, como muestra del trabajo cercano a la ciudadanía y los resultados en materia de seguridad, obra pública, inversión en educación y servicios

La medición es también resultado de la confianza de las y los atizapenses ante un gobierno que ha privilegiado la atención de las necesidades mediante acciones permanentes en seguridad pública, infraestructura urbana, rehabilitación de vialidades, recuperación de espacios públicos, alumbrado y fortalecimiento de los servicios municipales.

El presidente municipal asume estos datos como un compromiso de responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

“Nuestra prioridad seguirá siendo responder con hechos a la confianza que las familias de Atizapán han depositado en esta administración. Estas son obras con las que uno trasciende, que deja uno huella en su paso en la administración. Este resultado nos motiva a redoblar esfuerzos para seguir construyendo un municipio más seguro, ordenado y con mejores oportunidades para todos”, expresó.