Fortalece el gobierno de Naucalpan la salud de servidores públicos: Paulo Lara

Acercan servicios de prevención

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “Gracias a las iniciativas del gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya, seguimos impulsando acciones que fortalecen la salud y el bienestar de quienes todos los días trabajan por la seguridad y atención de las familias naucalpenses”.

Así lo afirmó el quinto regidor Paulo Lara Zaavedra, al ser invitado a la inauguración de la Jornada de Salud y Bienestar, dirigida al personal de la Guardia Municipal, Bomberos, Protección Civil y el área de Atención de Emergencias de esa localidad.

“Es de suma importancia para esta administración acercar servicios de prevención y atención no sólo a las comunidades sino también a servidores públicos que trabajan 24/7 para atender las demandas y necesidades de toda la población”, reiteró.

El también Comisario del Organismo de Agua de este municipio, reconoció el trabajo y compromiso de la primera síndica Araceli Matehuala Reyes por sumarse a estas acciones que contribuyen al cuidado integral del personal de este ayuntamiento.

Finalmente, Paulo Lara dio a conocer que durante esta jornada se contará con módulos de atención en salud visual, auditiva, nutrición, ortopedia, salud bucal entre otros. “Cuidar la salud de quienes nos cuidan también es parte de la transformación de Naucalpan”, concluyó.