Los priistas estamos obligados a salir a las calles: Cristina Ruiz

Nueva etapa de organización y participación ciudadana

Valle de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer una nueva etapa de organización y participación ciudadana con el lanzamiento de la Convocatoria Defensores del Estado de México, con las que se busca conformar una red permanente en los 125 municipios, 45 distritos locales y 40 distritos federales de la entidad.

Su misión será recorrer el territorio, escuchar a la ciudadanía, fortalecer la participación social y hacer frente a la crisis que han provocado los gobiernos de Morena, informó la senadora Cristina Ruiz Sandoval, Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE).

“Hoy estamos más que obligados a salir a las calles y lograr que la gente vuelva a participar, que se sume a componer el rumbo de nuestro país y de nuestro Estado”, señaló la dirigente priista en conferencia de prensa.

“Es inaceptable normalizar la inseguridad, el miedo y las mentiras del oficialismo, mientras miles de familias, transportistas, comerciantes y productores enfrentan diariamente extorsiones, desapariciones, desempleo, desabasto de medicamentos y el alto costo de la vida”, dijo.

Del 30 de junio al 9 de julio, los Comités Municipales y el Comité Directivo Estatal, en Toluca, recibirán las solicitudes de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin partido que deseen ser parte de los Defensores del Estado de México.

“La convocatoria no busca únicamente integrar un padrón, sino formar una red de mujeres y hombres con liderazgo, compromiso y autoridad moral para escuchar a sus comunidades, representar sus demandas y fortalecer la organización social”, explicó Ruiz Sandoval.

Concluido el registro, iniciará un proceso de validación, integración y capacitación, además de la firma de una Carta Compromiso para actuar con estricto apego a la legalidad y a las normas electorales.

“Que lo escuchen quienes creen que el PRI se acabó: no se confundan, el PRI tiene historia, territorio, militancia y una causa más grande que cualquier derrota. Este Estado no se rinde, se defiende”, sentenció la líder del priismo estatal.