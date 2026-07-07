Aprueba gobierno de Tlalnepantla bonificaciones en materia de agua

Tlalnepantla, Méx.- En el marco de la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, el Cuerpo Edilicio de Tlalnepantla, que encabeza Raciel Pérez Cruz, aprobó importantes acuerdos orientados a fortalecer la economía familiar y regularizar la situación fiscal de los contribuyentes en materia de agua potable y drenaje. Estas medidas buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante facilidades de pago y descuentos significativos para los sectores más vulnerables del municipio.