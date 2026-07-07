Delfina Gómez y gobierno federal revisan avances del Plan Integral para el Oriente

Coordinación para el bienestar de mexiquenses

Esta estrategia, impulsada por la presidenta CSP, contempla 121 acciones para atender a más de 10 millones de habitantes.

Ciudad de México.– Para dar continuidad al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez asisitó a una reunión de trabajo con el Gobierno de México para revisar los avances de su implementación en los 10 municipios, a través de 121 acciones transversales en materia de agua, movilidad, vivienda, infraestructura urbana, salud y educación en beneficio de 10 millones de habitantes.

“Este día, asistí a reunión para revisar los avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el cual hace un año presentó nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum”.

“Gracias a la visión humanista y a la sensibilidad de nuestra Presidenta, hoy avanzamos en la transformación y el bienestar para esta región. Seguimos trabajando los tres órdenes de gobierno por el bienestar de las y los mexiquenses”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

El Plan se realiza en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos.

Estuvieron presentes Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.