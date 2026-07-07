Continúa el reemplacamiento con beneficios fiscales

Envían nuevas láminas a domicilio

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, informa que más de 200 mil vehículos aún pueden regularizar su situación dentro del Programa de Reemplacamiento 2026, por lo que hizo un llamado a las y los propietarios con placas expedidas en 2021 y años anteriores para aprovechar durante julio y agosto los beneficios fiscales vigentes y las facilidades que se ofrecen.

Como parte de las acciones para acercar los servicios a la ciudadanía, la dependencia estatal amplió la cobertura del servicio de entrega de placas a domicilio para permitir que un mayor número de contribuyentes reciba sus nuevas láminas en su hogar o centro de trabajo mediante un proceso ágil, seguro y sin necesidad de acudir a un Centro de Servicios Fiscales.

“Queremos que las y los mexiquenses aprovechen las facilidades. Hoy es posible realizar el trámite de manera sencilla, acceder a beneficios fiscales. Nuestro objetivo es acercar los servicios públicos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía”, señaló Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas.

El Programa de Reemplacamiento 2026 tiene como propósito mantener actualizado el padrón vehicular, brindar certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos, fortalecer su identificación y contribuir a las acciones de seguridad pública en la entidad.

Otro de los beneficios a destacar es que podrán acceder al 100 por ciento de condonación del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que hayan cubierto la tenencia 2025 durante ese ejercicio fiscal. De igual forma, podrán obtener la reducción del 100 por ciento de multas y recargos relacionados con la tenencia y el refrendo correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores.

Para los vehículos con placas expedidas en 2020 y años anteriores, el programa contempla la condonación del 100 por ciento de multas y recargos de la tenencia y el refrendo correspondientes a 2023 y ejercicios anteriores, al cubrir únicamente las contribuciones correspondientes a 2024, 2025 y 2026, incluso a meses sin intereses.

El trámite se realiza en línea con la modalidad de entrega de placas a domicilio en los municipios y alcaldías del Valle de México o de manera presencial en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales, con cita. Las personas interesadas deberán presentar el documento que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en su caso, la constancia de extravío.

La Secretaría de Finanzas recordó que los beneficios fiscales del Programa de Reemplacamiento 2026 son temporales, por lo que invitó a las y los propietarios a aprovechar las facilidades vigentes durante julio y agosto.