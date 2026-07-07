El “Mayo” Zambada acepta cadena perpetua y renuncia a impugnación

Memorando de sentencia presentado por la defensa

Pide cumplir su condena en prisión médica y no en máxima seguridad en EU, como su ex socio “El Chapo” Guzmán

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada señaló que el cofundador del Cártel de Sinaloa se declara culpable de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, por lo que acepta cadena perpetua y renuncia a impugnar su condena y pide que sea recluido en un centro médico del Buró Federal de Prisiones, (BOP, por sus siglas en inglés) al argumentar problemas de salud relacionados con su edad.

El narcotraficante mexicano pretende evadir ir la prisión de máxima seguridad donde purga condena su ex socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, según un memorando de sentencia presentado el 6 de julio de 2026 por su abogado Frank A. Pérez ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

En un documento de 12 páginas, la defensa argumentó que Zambada García, de 76 años de edad, padece un conjunto de problemas de salud asociados a su edad y solicitó que la Corte recomiende al BOP su designación a un centro médico como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, instalaciones equipadas para atender padecimientos crónicos y progresivos.

Plena conciencia de una sentencia de cadena perpetua

El ex líder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de un cargo en cada una de las dos acusaciones federales en su contra, con plena conciencia de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. “Acepta este resultado y no pide a la Corte que lo sentencie fuera de la ley”, señaló Pérez, quien precisó que su cliente no proporcionó asistencia sustancial al gobierno estadounidense ni buscará en el futuro una reducción de pena.

La defensa dedicó una sección completa a contrastar la conducta procesal de Zambada García con la de Guzmán Loera, quien enfrentó un juicio de 11 semanas en 2019 ante el mismo juez Cogan, con la presentación de unos 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos de seguridad y afectaciones al tráfico vehicular de la ciudad de Nueva York. “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”.

“Que el señor Zambada termine no solo con la misma sentencia de por vida que el señor Guzmán, sino también en la misma draconiana prisión supermax, no reconocería en modo alguno el hecho de que tomó el camino correcto al resolver los cargos en su contra”, planteó su abogado al advertir que ese desenlace desincentivaría a otros acusados de alto perfil a seguir el ejemplo de su cliente.

El memorando destacó que, desde su llegada a EU, Zambada García permaneció recluido bajo aislamiento total de 24 horas, sin contacto con otros internos, y nunca presentó queja alguna ni solicitó modificaciones a sus condiciones de confinamiento, a diferencia de otros acusados de alto perfil sujetos a Medidas Administrativas Especiales (SAMs, por sus siglas en inglés).

El documento también recordó las circunstancias de su captura: el 25 de julio de 2024, Zambada García acudió a una reunión en Sinaloa bajo el pretexto de mediar diferencias entre funcionarios electos de esa entidad, donde fue golpeado, atado, secuestrado y trasladado en una aeronave privada a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

La defensa informó que recibió varias decenas de cartas de referencia de carácter escritas por personas que crecieron en la misma región de México que Zambada García, las cuales citan actos personales de ayuda o generosidad, y que están a disposición de la Corte y de la fiscalía si desean revisarlas.

Arrepentimiento por violencia y drogas

En el documento, la defensa presentó a Zambada como una persona que reconoce el impacto de la violencia vinculada con su organización criminal y los daños sociales provocados por el tráfico de drogas.

Durante su declaración de culpabilidad en 2025, Zambada admitió haber ordenado asesinatos y haber participado en el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, de acuerdo con reportes judiciales. También expresó disculpas por las personas afectadas por sus acciones.

El escrito incluye además una breve reseña biográfica en la que se menciona que Zambada inició en el cultivo de marihuana a los 19 años, tras la muerte de su padre, y que tiene 16 hijos. La defensa anexó decenas de cartas de apoyo de ciudadanos en México que describen presuntos actos de ayuda comunitaria realizados por el exlíder criminal.

El juez Brian M. Cogan, quien también llevó los procesos contra “El Chapo” Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, será el encargado de formalizar la sentencia de Zambada en Nueva York.

La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York tiene hasta el 13 de julio de 2026 para responder por escrito a los argumentos de la defensa, mientras que la audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de julio del mismo mes y año en la sala 10A Sur de la Corte Federal de Brooklyn, donde Cogan —el mismo juez que sentenció a “El Chapo” y a Genaro García Luna— dictará la condena definitiva.