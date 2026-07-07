Reclamos por fraude bancario alcanzan los 5 mil 201 mdp

Principal queja de usuarios en este año

Entidades financieras devolvieron sólo 24.3% del total, de acuerdo con los registros de la Condusef

El Buró de Entidades Financieras de la Condusef revela que las quejas por fraude bancario, entre enero y marzo, llegaron a un millón 515 mil casos, un aumento de 31.5% ante el mismo periodo de 2025, por lo que se consolidaron este año como el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero.

Este delito impulsó los reclamos contra la banca. En total, las instituciones financieras acumularon 2 millones 8 mil quejas, 23.1% más que hace un año.

Tres de cada cuatro reclamos presentados por los clientes estuvieron relacionados con posibles fraudes, de acuerdo con los datos de la Condusef, basados en las quejas que reciben las instituciones financieras y que son reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, reconoció que se han disparado los fraudes contra usuarios bancarios, principalmente a través de mensajes y potenciados por engaños que aprovechan la celebración de la Copa Mundial de Futbol. “Estamos regresando a un momento complicado con el tema de fraudes”, dijo el funcionario el pasado 8 de junio.

Las reclamaciones por posible fraude concentraron 5 mil 201 millones de pesos, equivalentes a 67.3% del total demandado por clientes ante las instituciones.

Los bancos abonaron a los usuarios 2 mil 235 millones de pesos entre enero y marzo, un incremento de 24% frente a los mil 802 millones restituidos en el mismo periodo del año pasado.

Aunque se incrementaron las devoluciones, el monto abonado continúa significando una proporción limitada de las reclamaciones económicas presentadas, debido a que significaron 28.9% de 7 mil 729 millones de pesos solicitados por los usuarios entre enero y marzo.

Los bancos abonaron a los usuarios 2 mil 235 millones de pesos entre enero y marzo, un incremento de 24% frente a los mil 802 millones restituidos en el mismo periodo del año pasado.

Aunque se incrementaron las devoluciones, el monto abonado continúa significando una proporción limitada de las reclamaciones económicas presentadas, debido a que significaron 28.9% de 7 mil 729 millones de pesos solicitados por los usuarios entre enero y marzo.

En el caso de las reclamaciones por posible fraude, los bancos devolvieron mil 265 millones de pesos, un alza de 13.8% contra el año pasado. Sin embargo, este monto representó sólo 24.3% de los 5 mil 201 millones reclamados por este tipo de incidentes, que se mantienen como el principal foco de preocupación dentro del sistema financiero dado su crecimiento.

Proliferación de enlaces que llegan a celulares

Las alertas del sistema financiero están enfocadas en la proliferación en todo el país de SMS que llegan a los dispositivos móviles de los usuarios, en los que, a partir de ingeniería social, se invita a entrar a un link mediante el cual se roban datos personales y claves de acceso, abriendo la puerta para sustraer dinero de cuentas bancarias.

“Recompensas Banorte. Su saldo de 31 mil 250 puntos vence hoy. Canjee aquí su reembolso de 5 mil 625 pesos en efectivo antes del corte de su tarjeta”, indica un SMS falso, el cual está acompañado de un link que abre un sitio apócrifo a través del cual pide la captura de datos personales y bancarios.

Los crecientes fraudes financieros responden a una combinación de factores tecnológicos y de comportamiento que han ampliado las oportunidades para los ciberdelincuentes, explicó Gabriel Zurdo, fundador y director general de BTR Consulting.

Señaló que la proliferación de canales de comunicación y la dependencia del teléfono móvil genera un escenario de mayor vulnerabilidad. Los usuarios reciben mensajes por correo electrónico, SMS y aplicaciones de mensajería de manera simultánea, lo que facilita la confusión y suplantación.

Menor capacidad para identificar intentos de fraude

“Los delincuentes intentan confundirte, porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Además de que son muchos los formatos, muchas las ventanas mediante las que te abrazan, no podemos dejar de contestar o dar click”, advirtió Gabriel Zurdo.

Desde su punto de vista, la denominada “división de la atención” y la dependencia del teléfono móvil han reducido la capacidad de las personas para identificar intentos de fraude.

Explicó que se suma un cambio en la relación de confianza entre los usuarios con las diversas instituciones financieras.

De acuerdo con el especialista, el auge de los servicios digitales, el comercio electrónico y los neobancos convirtieron a México en uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes en América Latina durante el primer semestre del presente año.

llamado a la población a no dejarse engañar

El diputado panista Daniel Chimal García hizo un llamado a la población a no dejarse engañar y constatar la veracidad de las llamadas telefónicas para evitar ser víctima de fraudes bancarios.

Aseguró que hoy en día hay alrededor de 7 millones de casos registrados en el país por fraudes bancarios y se requiere la intervención urgente de la Condusef para reforzar medidas de seguridad en bancos y ampliar las campañas informativas hacia usuarios.

“Entre lo más recurrente, se ha detectado que las llamadas telefónicas que reciben las personas y en su identificador, marca que es de un banco y resulta que es un fraude”, expuso.

PATA

Los posibles fraudes bancarios se consolidaron este año como el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero del país.

Diputado pide reforzar medidas para proteger a usuarios

Los fraudes bancarios en México registraron un incremento durante el primer trimestre de 2026, situación que llevó al diputado federal Daniel Chimal García a pedir una mayor intervención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El legislador también exhortó a la población a extremar precauciones ante llamadas telefónicas y otros métodos utilizados por delincuentes para obtener información financiera.

Llamadas falsas siguen entre los principales engaños

De acuerdo con el legislador, actualmente existen alrededor de siete millones de casos relacionados con fraudes bancarios en el país, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas de seguridad implementadas por las instituciones financieras.

Explicó que una de las modalidades más frecuentes consiste en llamadas telefónicas que aparentan provenir de un banco. En muchos casos, el identificador del teléfono muestra el nombre de una institución financiera, lo que genera confianza entre los usuarios. Sin embargo, detrás de esas comunicaciones operan personas que buscan obtener datos personales, contraseñas o información de tarjetas bancarias.

Ante este panorama, Daniel Chimal recomendó verificar siempre la autenticidad de cualquier llamada antes de proporcionar información confidencial o realizar alguna operación solicitada por teléfono.

Reclamos crecieron durante 2026

El diputado señaló que los delitos relacionados con este tipo de fraude aumentaron 31.5% durante el primer trimestre del año.

Asimismo, indicó que los reclamos de los usuarios alcanzaron un monto de 5 mil 201 millones de pesos. No obstante, afirmó que las entidades financieras únicamente devolvieron el 24.3% del total reclamado, situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los clientes del sistema bancario.

Por ello, hizo un llamado a la Condusef para ampliar las campañas de información dirigidas a los usuarios y reforzar las acciones preventivas en coordinación con las instituciones financieras.

Mundial impulsó nuevas modalidades de fraude

El legislador también aseguró que, durante la Copa Mundial de Futbol 2026, aumentaron los intentos de fraude aprovechando el interés de los aficionados por seguir el torneo.

Entre las principales modalidades detectadas mencionó falsas promociones para acceder a transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana, supuestas ofertas para rentar palcos, descuentos inexistentes en boletos y ventas fraudulentas de artículos oficiales relacionados con el Mundial.

Estas estrategias, explicó, buscaron convencer a las víctimas para realizar depósitos o proporcionar información bancaria bajo la promesa de obtener beneficios exclusivos.

Recomiendan verificar antes de compartir información

Ante el incremento de estos casos, el diputado reiteró la importancia de confirmar la autenticidad de cualquier llamada, mensaje o promoción relacionada con productos financieros.

También recomendó contactar directamente a los bancos mediante sus canales oficiales cuando exista alguna duda sobre movimientos en las cuentas o solicitudes de información, además de evitar compartir datos personales con personas desconocidas.

Finalmente, insistió en que una mayor difusión de medidas preventivas puede contribuir a disminuir los casos de cobros indebidos y el saqueo de cuentas bancarias que afectan a miles de usuarios en el país.