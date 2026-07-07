FRIDA KAHLO CONQUISTA EL ZÓCALO

ARTE Y PASIÓN ANTE MILES DE PERSONAS

El magno evento se llevó a cabo de manera espectacular a las festividades del Fan Fest de la Copa Mundial

Bajo la producción del multipremiado Gerardo Quiroz Acosta, el musical se presentó en gran formato como parte de las festividades del Fan Fest del Mundial.

En el marco del natalicio de la pintora, se anunció también el estreno mundial de «Frida Kahlo el Musical: La Película» a través de la plataforma Vimeo.

En una tarde donde el arte, la música y la pasión se fusionaron con el fervor deportivo, el Zócalo de la Ciudad de México vibró en gran formato con la presentación de Frida Kahlo: El Musical «La vida de un ícono». El magno evento se llevó a cabo este 6 de julio a las 15:00 horas, integrándose de manera espectacular a las festividades del Fan Fest de la Copa Mundial.

La fecha no pudo ser más perfecta, ya que coincidió exactamente con el natalicio de la pintora más icónica de México.

El escenario principal cobró vida gracias a un despliegue multimedia de primer nivel, emotivas coreografías y las extraordinarias actuaciones de Karen Espriu (como Frida adulta) y Sofía Galeana (como Frida adolescente), quienes acompañadas de Ale Monterde, Daniel Piña, Itzel Gaytán, Nala Cárdenas, Ale Muñoz, Jimena Portela y Aleli conmovieron al público al retratar el alma y el legado de la artista.

Un doble triunfo para Gerardo Quiroz Producciones

Este día inolvidable no solo celebró la mexicanidad en pleno corazón del país, sino que consolidó un hito más en la destacada trayectoria de Gerardo Quiroz Acosta. El reconocido productor, actor, locutor, escritor y director de teatro mexicano aprovechó esta plataforma histórica para anunciar una gran sorpresa: el estreno mundial de «Frida Kahlo el Musical: La Película», la cual se transmite globalmente a través de la plataforma VIMEO a partir también de este día 6 de Julio.

Con este proyecto cinematográfico y el éxito rotundo en el Zócalo, Gerardo Quiroz Acosta reafirma su posición como uno de los productores más talentosos y exitosos de nuestro país, llevando con orgullo el nombre de México a la escena internacional.

«Ha sido una celebración conmemorativa que se queda en el corazón de todos los mexicanos resilientes que celebran el éxito y el orgullo de nuestras raíces».

¡La temporada continúa en Coyoacán!

Para quienes deseen vivir de cerca esta experiencia teatral, la puesta en escena Frida Kahlo: El Musical continúa con su exitosa temporada en su hogar habitual.

Teatro Centenario Coyoacán (a solo unos pasos de la famosa Casa Azul, donde nació y murió la pintora). Sábados y domingos a las 18:00 horas.