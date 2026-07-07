History estrena la producción brasileña “Abierto para compras”

Tres especialistas en antigüedades recorren diferentes ciudades de Brasil en busca de valiosas piezas escondidas. A lo largo de cada jornada, hacen importantes descubrimientos sobre la historia del país, buenos negocios y, además, conocen diversas personas que poseen piezas impresionantes.

MOOCA (101 MOOCA)

MIERCOLES 08 MEX/NORTE – VIERNES 10 SUR

El viaje de compras de antigüedades inicia en Mooca y nuestros especialistas salen a la caza de piezas vinculadas a la inmigración. Sergio descubre piezas de arte sacro, Luciana se impresiona con ciertas joyas y Claudino con una bicicleta Caloi Fórmula C. ¿Quién hallará la antigüedad más interesante?

BUEN RETIRO (#102 BOM RETIRO)

MIERCOLES 08 MEX/NORTE – VIERNES 10 SUR

Nuestros expertos en antigüedades descubren excelentes oportunidades en Bom Retiro a partir de una apuesta rarísima: ¿cuál de ellos va a conseguir comprar una pieza valiosa al mejor precio posible? Luciana logra una excelente oportunidad en una casa que contiene un incalculable patrimonio cultural.

BIXIGA (#103 BIXIGA)

MIERCOLES 15 MEX/NORTE – VIERNES 17 SUR

Es hora de descubrir Bixiga y seleccionar piezas especiales de decoración. Claudino encuentra oportunidades en una casa llena de buenas opciones, Sergio pide ayuda para evaluar una televisión de los años 50 y Luciana se impresiona con una pieza que formó parte de la campaña de un antiguo presidente.

SANTOS (#104 SANTOS)

MIERCOLES 15 MEX/NORTE – VIERNES 17 SUR

El viaje sigue desde la ciudad de San Paulo rumbo al litoral. ¿Cómo serán las ofertas de antigüedades en Santos? Luciana recibe diferentes brújulas y pide ayuda a un especialista del Museo del Mar. Claudino se enamora de una colección de David Bowie y Sergio puede comprar una histórica tabla de surf.

SAN VICENTE (#105 SÃO VICENTE)

MIERCOLES 22 MEX/NORTE – VIERNES 24 SUR

Nuestros especialistas llegan a San Vicente y compiten por encontrar un objeto relacionado con la vida en la playa. Claudino halla un clarinete muy especial, Luciana recibe a un coleccionista de máquinas de café y Sergio se enfrenta con alguien que no está dispuesto a negociar la venta.

TAUBATÉ (##106 TAUBATÉ)

MIERCOLES 22 MEX/NORTE – VIERNES 24 SUR

Es hora de descubrir el Valle de Paraíba. Los especialistas luchan por piezas del lugar. Claudino duda en comprar una antigua bicicleta Hércules, Luciana se entusiasma con un póster de un film de Mazzaropi y Sergio recibe a un vendedor especial con reliquias de Monteiro Lobato.

SAN FRANCISCO JAVIER (#107 SÃO FRANCISCO XAVIER)

MIERCOLES 29 MEX/NORTE – VIERNES 31 SUR

En San Francisco Xavier, nuestros especialistas deben encontrar piezas específicamente relacionadas a la vida en el campo. En una visita, Claudino disfruta de guitarras y estribos, Sergio se encuentra con una colección de cerillas y Luciana recibe a alguien con bolígrafos de oro. ¿Cerrará el trato?

SAN LUIS DE PARAITINGA (#108 SÃO LUIZ DO PARAITINGA)

MIERCOLES 29 MEX/NORTE – VIERNES 31 SUR

Claudino, Sergio y Luciana llegan a São Luiz do Paraitinga dispuestos a encontrar alguna pieza cultural perteneciente a la historia local. Luciana encuentra un violín especial, Claudino una bicicleta de inicios del siglo pasado y Sergio casi se pierde en una finca llena de cuadros y joyas valiosas.