Presentan menú especial de coctelería clásica

Librería Castelar y Librería Valladolid

Las propuestas fueron evaluadas previamente por un jurado de renombre

Por: Asael Grande

Las reconocidas barras conceptuales Librería Castelar (Polanco) y Librería Valladolid (Roma Norte) anunciaron los tres cócteles ganadores a su menú permanente, presentados a través de una experiencia de mixología inmersiva enfocada en el purismo y la alta fidelidad de la coctelería clásica.

Ambos establecimientos, operados bajo el mismo equipo creativo y caracterizados por su formato de speakeasy oculto detrás de libreros, diseñaron una dinámica sensorial para introducir estas tres nuevas propuestas líquidas.

Durante la develación, los asistentes experimentaron un recorrido histórico y técnico de cada trago, guiado por los barmans en un entorno ambientado con música en vinil, iluminación tenue y un menú complementario de latería fina importada de España y Portugal.

Las propuestas fueron evaluadas previamente por un jurado integrado por representantes de Carapelli, Librería Valladolid y el reconocido chef invitado Edgar Núñez, quien participó en la selección de los tres cócteles ganadores. Las recetas seleccionadas se integrarán a un inserto especial de menú, disponible durante un mes en Librería Castelar y Librería Valladolid.

El primer lugar en el concurso interno de coctelería Carapelli x Librería Castelr, con el cóctel Golden Dry, fue para Anahí Sánchez; el segundo lugar, lo obtuvo Ximena Quiroz, con el cóctel Encuentro, y el tercer lugar lo obtuvo Tamara Delgadillo, con el cóctel Fuego Rosa.

Las tres ganadoras crearon sus propios cócteles Ricerra di Vita, en las que sus creaciones destacaron por integrar de manera creativa el aceite de oliva extra virgen Carapelli, explorando nuevas formas de llevar este ingrediente al universo de la mixología contemporánea.

A diferencia de las tendencias contemporáneas de mixología molecular, la propuesta inmersiva de las librerías Castelar y Valladolid, apuestan por la precisión técnica y el respeto absoluto a las recetas e ingredientes originales de la era dorada de la coctelería.

Ricetta di Vita, es una iniciativa creada por Librería Valladolid y Carapelli que explora nuevas formas de interpretar uno de los ingredientes más emblemáticos de la tradición italiana. Desde su origen, la marca ha entendido el aceite de oliva extra virgen como una expresión de cultura, oficio y sensibilidad, preservando el valor de aquello que nace de la tierra y transformándolo en experiencias contemporáneas.

Bajo esta premisa, Crea tu propia Ricetta di Vita convocó a un grupo de bartenders a desarrollar recetas originales que incorporaron el aceite de oliva extra virgen Carapelli dentro de la coctelería contemporánea, explorando técnicas como fat washing, infusiones e integraciones aromáticas que permitieran resaltar su complejidad y atributos sensoriales.

Crea tu propia Ricetta di Vita es una invitación a experimentar, reinterpretar y descubrir que los grandes ingredientes también pueden encontrar nuevos lenguajes.

El menú especial ya se encuentra disponible en ambas sedes. Librería Castelar opera de lunes a domingo de 17:00 a 02:00 horas con reservaciones disponibles en OpenTable, mientras que Librería Valladolid recibe comensales de martes a domingo en la colonia Roma Norte, gestionando sus accesos a través de sus canales digitales oficiales.