Ken Salazar habría mentido sobre captura de “El Mayo”, asegura Sheinbaum Pardo

Presentan informe del caso

De haber participado el FBI en este operativo, estaría violando tratados internacionales, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, mintió sobre la extracción y captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García en 2024, al presentar un informe sobre este polémico caso.

Sobre la participación de agencias estadounidenses, en particular el FBI, en el operativo para detener a Zambada García, ¿mintió el embajador Ken Salazar?, “hasta ahora parece que sí dijeron mentiras al gobierno de México”, aseguró la mandataria. ¿Quién hace acuerdos con la delincuencia organizada?, resaltó.

“¿Qué acuerdos tuvo esa agencia o quiénes hayan participado con el grupo delincuencial?”, insistió en referencia al Cártel de Sinaloa. “En este caso, todo parece indicar que el embajador (Salazar) mintió”.

Destacó la relevancia de conocer esta información porque se “estarían violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

En su conferencia de prensa, manifestó que “cuando un embajador miente, si es que miente, no solo le miente al gobierno de México, también a quien representa. Por eso es relevante la información, nosotros queremos saber, una vez que es expuesta” la aeronave del FBI que se utilizó para el traslado del capo.

Al preguntarle qué procedería, en caso de que haya mentido Ken Salazar, recordó que tiene inmunidad diplomática, “pero se va a publicar un libro de él donde parece que, por lo que ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al gobierno en México”.

La mandataria también se preguntó ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, “porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás” y resaltó lo que se ha hecho el gabinete de Seguridad desde el sexenio pasado en Sinaloa.

No obstante, comentó que “sí hubo una relación con el cártel de Sinaloa, fue con (Vicente) Fox y con (Felipe) Calderón y está demostrado por la detención de (Genaro) García Luna. Tan es así que en 2001, el líder de este cártel (Joaquín El Chapo Guzmán) se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo y ha reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Si hubo un acuerdo, fue allí. En esos gobiernos.

“Nosotros cumplimos con nuestro deber. Siempre lo que establece la Constitución, lo que establecen las leyes y lo que con nuestra convicción consideramos que es relevante que conozca el pueblo de México. Se pregunta al gobierno de los Estados Unidos por qué es obligación y al mismo tiempo, cuando salen estas notas contradictorias, pues informar al pueblo de México de esta situación y también que conozca el pueblo de Estados Unidos”.

Pidió a la FGR que informe de las investigaciones que entonces hizo su ex titular, Alejandro Gertz Manero, sobre este caso, y de las que aún se mantienen abiertas.

Versión contradictoria de Salazar

La Presidenta recordó que desde el inicio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó a la embajada de Estados Unidos -y se ha continuado haciendo- información de cómo es que salieron de México “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, y el embajador Ken Salazar “pública y de manera directa fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos.

“Sin embargo, en días recientes, recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estos miembros de la delincuencia organizada está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo”. Lo tienen “expuesto -en una feria- como un triunfo de ellos”.

La mandataria resaltó que “lo más relevante es que hay una versión contradictoria”. No obstante, la mandataria resaltó la cooperación que en materia de seguridad se tiene con Estados Unidos, pero “esto es un asunto de dignidad de México, nos relacionamos como iguales y siempre pedimos respeto”.

“Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos por el bien de ambos pueblos, de ambas naciones, pero eso no quiere decir que bajemos la cabeza, que nos vamos a subordinar, ni que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbam Pardo.

Sostuvo que en una relación “puede haber diferencias, pero es muy relevante para México, indispensable, que se sepa que hay dos versiones de un hecho que tuvo que ver en México con una o varias agencias de Estados Unidos, porque además de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa”.

Nadie dice que no se deba a detener a los delincuentes, remarcó, pero “siempre dentro de la ley, no como hizo (Felipe) Calderón fuera de la ley, y por eso las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones siempre, pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad”

En la relación con Estados Unidos tiene que haber una “relación de reciprocidad y de confianza mutua”, subrayó.

“Lo que no puede haber es decir una cosa y hacer otra, ni del gobierno de Estados Unidos ni de ningún gobierno, y por eso pedimos respeto en México y por eso es relevante que se diga la verdad” en el caso del operativo para detener a Ismael “El Mayo” Zambada, señaló la Presidenta

Piden informe sobre FBI

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció también que México pedirá al FBI información formal sobre la participación de esa agencia en el traslado y detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.

El Canciller indicó que la solicitud será tramitada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se difundiera que el FBI presentó como parte de una operación propia la aeronave que llevó a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Santa Teresa, Nuevo México.

“Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación”, afirmó.

Velasco señaló que la Cancillería ya mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, que proporcionó información preliminar sobre el préstamo de la aeronave al museo de El Paso, Texas, donde fue exhibida.

“También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó en El Paso, Texas”, indicó.

La Presidenta recordó que. desde el inicio, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de Relaciones Exteriores, solicitó a la embajada de EU -y se ha continuado haciendo- información de cómo es que salieron de México “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, y el embajador Ken Salazar pública fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos.