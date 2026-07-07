Argentina protagoniza la crónica de una gesta divina

Tras el ocaso de un gigante

La caída del imperio de CR7 y la resurrección mística de la Scaloneta en Norteamérica

Por Arturo Arellano

El fútbol no sabe de términos medios; nos rompe el alma en Dallas con el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo y nos devuelve la respiración en Atlanta con una remontada de Argentina que desafía toda lógica terrenal.

El fútbol tiene una memoria implacable y una dosis de crueldad que ningún guionista de cine se atrevería a plasmar. El Estadio de Dallas no fue el escenario de una simple eliminación; fue el frío anfiteatro donde vimos desvanecerse la última brizna de esperanza de Cristiano Ronaldo por levantar una Copa del Mundo. A sus 41 años, el titán luso que desafió las leyes de la física y redefinió el concepto del gol devorando récords a su paso, se marchó del césped con la mirada clavada en el vacío. El fútbol le negó su última redención.

No habrá foto con el trofeo dorado entre sus manos, no habrá broche de oro para el mito de Madeira. Su llanto silencioso rumbo al vestuario es el llanto de una era que se cierra de golpe.

Sin embargo, cuando la melancolía amenazaba con devorar este torneo, el balón nos recordó por qué es la religión pagana más hermosa del planeta. Mientras en Texas se lloraba a un Rey caído, en Georgia el suelo temblaba. Lo de Argentina frente a Egipto no fue un partido de fútbol, fue un ejercicio de supervivencia mística. La Scaloneta caminó por el borde del abismo absoluto, estando dos goles abajo contra unos Faraones que jugaron con el corazón en la mano. Ver a este equipo remontar de forma tan apoteósica, levantarse de la lona cuando el planeta entero los daba por muertos, nos demuestra que la mística albiceleste sigue intacta. Hay un fuego sagrado en este grupo que se niega a apagarse, una rebeldía poética que transforma los peores escenarios en epopeyas.

El drama luso y el florecer de la Furia Portugal 0 – 1 España

El clásico ibérico se presentaba como el duelo definitivo de los octavos de final, un choque de estilos y generaciones que paralizó al planeta. Desde el primer minuto, la propuesta de Luis de la Fuente se plantó con autoridad en el campo. España se adueñó del esférico bajo la batuta de un mediocampo impecable liderado por Rodri, abriendo la cancha constantemente a través de la frescura irreverente de Lamine Yamal y el despliegue absoluto de Marc Cucurella por la banda izquierda, clausurando cada intento de contragolpe portugués.

Portugal, con un dibujo táctico 4-2-3-1, apostó por la solidez defensiva y la velocidad de Pedro Neto y João Félix en las transiciones rápidas para abastecer a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el trámite del juego se convirtió en un monólogo táctico de la Furia Roja. Cada vez que Yamal encaraba, el pánico se instalaba en la zaga lusa, mientras que Cucurella devoraba metros con una intensidad física encomiable que desquició al ataque rival.

El partido se tornaba dramático a medida que avanzaba la segunda mitad. Roberto Martínez movió el banquillo buscando frescura con los ingresos de Rafael Leão y Bernardo Silva, pero España se mantuvo imperturbable. Cuando el partido parecía irremediablemente destinado a la prórroga y los fantasmas de los penales rondaban Texas, llegó el minuto 90+1′. En una jugada colectiva hilvanada con paciencia, Mikel Merino, quien había ingresado al minuto 84 en sustitución de Dani Olmo, se vistió de héroe al conectar un remate preciso que dejó sin opciones al guardameta Diogo Costa. Un auténtico estallido de júbilo español que selló el boleto a cuartos y decretó el fin del sueño mundialista para Portugal.

Épica de fe y redención: Argentina 3 – 2 Egipto

Lo vivido en el Atlanta Stadium quedará registrado en los anales de la historia de los mundiales como una de las batallas más emotivas y cambiantes jamás vistas. Egipto saltó al campo sin complejos, desechando la narrativa previa de un bloque bajo defensivo y golpeando con una intensidad voraz.

Apenas al minuto 15, Yasser Ibrahim conectó un impecable cabezazo al segundo palo tras ganarle la posición a Lisandro Martínez para poner el 1-0. Argentina sintió el impacto y buscó reaccionar inmediatamente. Cinco minutos después, Nicolás Tagliafico recibió una falta dentro del área; el réferi Letexier decretó la pena máxima. Lionel Messi se plantó desde los once pasos, pero el arquero egipcio Mostafa Shobeir agigantó su figura desviando el disparo del astro de Rosario. Un balde de agua fría que desconectó temporalmente a los campeones vigentes.

En la segunda mitad, el libreto dio un giro dramático. Egipto cedió metros buscando sentenciar a la contra bajo la velocidad ultrasónica de Mohamed Salah. Al minuto 67, una contra letal comandada por Salah terminó en los pies de Haissem Hassan, quien asistió magistralmente a Mostafa Ziko para dictaminar el 2-0 que parecía la estocada definitiva.

Argentina estaba nublada, contra las cuerdas, desbordada por los nervios.Pero la Scaloneta posee un gen competitivo que desafía la lógica del miedo. Con el orgullo herido, el equipo sacó la casta imponente. Al minuto 79, Messi enmendó su error ejecutando un centro quirúrgico que Cristian «Cuti» Romero transformó en gol con un testarazo inapelable. La fe regresó a la tribuna y al césped. Solo cuatro minutos más tarde, al 83′, el propio Lionel Messi cazó un balón en el borde del área y sacó un zurdazo potente que batió a Shobeir para decretar el empate 2-2.

El partido era un volcán en erupción. En el tiempo de compensación (90+3′), cuando la prórroga parecía inminente, Lautaro Martínez aguantó una pelota clave y lanzó un centro perfecto al corazón del área para que Enzo Fernández irrumpiera de cabeza, decretando el 3-2 definitivo. Una remontada poética, apoteósica y devastadora que desató la locura total y depositó a los campeones en la siguiente ronda.

Así marchan las llaves del Mundial

Los octavos de final han dejado una estela de gigantes caídos, confirmando que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no respeta jerarquías históricas.

El gran batacazo de la fase lo dio Noruega, que eliminó a la histórica selección de Brasil por 2-1 gracias a un doblete imperial de Erling Haaland, contrarrestando la anotación de Neymar. Por su parte, la afición mexicana sufrió una dolorosa decepción en el Estadio Azteca al caer eliminada 3-2 a manos de Inglaterra, en un encuentro donde Jude Bellingham brilló con luz propia anotando dos goles. Los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) se han despedido formalmente de la competencia en esta instancia.

Resultados Oficiales – Octavos de Final

Canadá 0 – 3 Marruecos

Francia 1 – 0 Paraguay

1 – 0 Paraguay Brasil 1 – 2 Noruega

México 2 – 3 Inglaterra

España 1 – 0 Portugal

1 – 0 Portugal Estados Unidos 1 – 4 Bélgica

Argentina 3 – 2 Egipto

Cruces Confirmados de Cuartos de Final

Marruecos vs. Francia | 9 de julio | Estadio Boston (14:00)

| 9 de julio | Estadio Boston (14:00) España vs. Bélgica | 10 de julio | Estadio Los Ángeles (13:00)

| 10 de julio | Estadio Los Ángeles (13:00) Noruega vs. Inglaterra | 11 de julio | Estadio Miami (15:00)

| 11 de julio | Estadio Miami (15:00) Argentina vs. Ganador de Suiza/Colombia (Se jugaba al cierre de esta edición)

Paren el odio, el fútbol nos une

Resulta francamente insoportable y muy desgastante prender la televisión, abrir las redes sociales y toparse con esa marea incesante de odio, insultos y menosprecio que ha contaminado el entorno del fútbol en los últimos años. Las plataformas digitales, concebidas para conectarnos y compartir la pasión por el juego, se han transformado en trincheras de toxicidad pura. Hemos normalizado la crueldad verbal bajo el pretexto del «folclor», perdiendo de vista que detrás de cada pantalla hay personas.

El reflejo más absurdo y ridículo de esta preocupante hostilidad es la encarnizada rivalidad que una parte de la afición de México ha construido artificialmente contra Argentina. Una enemistad deportiva sin fundamentos reales, alimentada por el resentimiento y un chovinismo barato. Hay que decirlo con total claridad: es una tontería monumental engancharse en peleas absurdas con los hermanos argentinos. En lugar de gastar energía en silbatinas, descalificaciones y guerras de insultos digitales, los mexicanos deberíamos aprender, admirar y emular la pasión desbordante, el amor propio y el sentido de identidad con el que los sudamericanos defienden su camiseta. Ellos viven el fútbol con un fuego sagrado en las venas; nosotros deberíamos aspirar a esa misma comunión con nuestro equipo en lugar de intentar demeritar los logros ajenos.

Esa misma ceguera es la que lleva a muchos a atacar con saña la figura de Lionel Messi. En lugar de sumarnos a la mezquindad de demeritarlo, tendríamos que reconocer la magnitud de lo que tenemos enfrente. A Messi nadie le ha regalado absolutamente nada; todo lo que ha logrado en su carrera, cada título, cada reconocimiento y esa jerarquía indiscutible con la que hoy guía a la Scaloneta, lo ha construido a base de un esfuerzo descomunal, constancia y una resiliencia a prueba de todo. Verlo jugar es ser testigos de la historia viva del deporte.

Al final del día, de lo que se trata es de sentarse a disfrutar del buen fútbol, venga de quien venga. Tenemos la fortuna inmensa de ser contemporáneos de monstruos de la cancha que están reescribiendo la historia. No se trata solo de Messi; se trata de valorar la grandeza imperecedera de Cristiano Ronaldo, la potencia demoledora de Erling Haaland, la magia electrizante de Kylian Mbappé y el espectáculo colectivo de todas las grandes selecciones que nos regala este deporte en cada Copa del Mundo. La rivalidad mal entendida nos nubla la vista y nos priva del deleite estético de ver a los mejores del planeta en su máximo esplendor. El fútbol nació para hermanar culturas en una misma emoción, no para levantar muros de intolerancia ni para ensañarse con los más grandes. Es momento de parar el odio, reconocer el mérito de cada atleta y recuperar, de una vez por todas, la verdadera esencia del juego.