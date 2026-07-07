TelevisaUnivision la más vista en el México Vs Inglaterra

Más de 35.8 millones de espectadores

Se consolida como la señal mundialista preferida por la audiencia

TelevisaUnivision se ubicó como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, transmitido el domingo 5 de julio, al registrar un alcance de más de 35.8 millones de audiencia, según cifras de la ACAM*.

En televisión abierta, la emisión del encuentro deportivo transmitida por TelevisaUnivision registró 28.3 millones de personas, superando a su competencia por 28%.

TelevisaUnivision ofrece la mejor cobertura de la Copa FIFA 2026 con el mejor equipo de comentaristas y analistas deportivos y la audiencia así lo reconoce.

La emisión por ViX del partido entre la selección mexicana e inglesa sumó, además, 7.5 millones de personas.

TelevisaUnivision agradece la preferencia del público televidente y reafirma su compromiso de ofrecer a sus audiencias las mejores coberturas de los principales eventos deportivos.