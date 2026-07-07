TelevisaUnivision la más vista en el México Vs InglaterraDeportes martes 7, Jul 2026
- Más de 35.8 millones de espectadores
- Se consolida como la señal mundialista preferida por la audiencia
TelevisaUnivision se ubicó como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, transmitido el domingo 5 de julio, al registrar un alcance de más de 35.8 millones de audiencia, según cifras de la ACAM*.
En televisión abierta, la emisión del encuentro deportivo transmitida por TelevisaUnivision registró 28.3 millones de personas, superando a su competencia por 28%.
TelevisaUnivision ofrece la mejor cobertura de la Copa FIFA 2026 con el mejor equipo de comentaristas y analistas deportivos y la audiencia así lo reconoce.
La emisión por ViX del partido entre la selección mexicana e inglesa sumó, además, 7.5 millones de personas.
TelevisaUnivision agradece la preferencia del público televidente y reafirma su compromiso de ofrecer a sus audiencias las mejores coberturas de los principales eventos deportivos.