¿Dónde va Somos México?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Dentro del nuevo alineamiento de partidos políticos en México, destaca la presencia de Somos México, una agrupación que se estrenará en los comicios de 2027.

El organismo político está catalogado como un nuevo partido con viejos militantes.

Nacido de la llamada “Marea rosa”, una organización que significó una gran revelación por convocar a un par de marchas con gran concentración de personas.

Se creyó que bajo el esquema de la “Marea rosa” se podría construir la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, que además contó con el respaldada de tres partidos políticos, pero fue un fracaso en las urnas, provocando la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática.

Se perdió el registro, pero sus antiguos dirigentes nacionales vieron la oportunidad de formar un nuevo partido, recurriendo a los desechos de los demás partidos y a recolectar las migajas que vayan dejando en el Camino el PRI, el PAN, MC, más lo que se acumule en el camino.

Guadalupe Acosta Naranjo, quien dirigió emergentemente al PRD, se asumió como el gran convocante y líder de la nueva agrupación política que logró recolectar a ex consejeros del IFE, académicos, así como nombres rimbombantes que no ganaría ni siquiera la urna de su casilla.

Con todo y ello, Somos México consiguió el respaldo del INE y se le dio registro para competir en los comicios federales de 2027 que conlleva a la elección de gobernadores en 17 estados del país, 500 diputaciones federales, cientos de alcaldías y un gran número de diputados locales.

Somos México asegura que participará en los 300 distritos electorales federales, donde confía en tener la base para obtener el tres por ciento del total de los votos emitidos, necesario para conservar el registro a nivel nacional.

Sin embargo, las cosas no parecen ser tan sencillas para los militantes del nuevo partido, ya que antes deberán convocar a elecciones para dirigente nacional del partido y seleccionar un nombre distinto al que tienen actualmente, ya que fueron condicionantes del INE para darles el registro y poder competir en igualdad de circunstancias con otras siete agrupaciones políticas nacionales.

La elección de una nueva dirigencia nacional le dará la oportunidad a Guadalupe Acosta Naranjo y los integrantes de su equipo para salvar el compromiso adquirido de que los miembros de la dirigencia nacional no podrían aspirar a ningún tipo de cargo de elección popular.

Y es que dentro del grupo de notables del nuevo partido se encuentran personajes de la talla de Lorenzo Córdoba, los ex ministros de la Corte, Javier Láynez, José Ramón Cossío y Margarita Ríos. La ex candidata presidencial Cecilia Soto, Diego Valadés, el ex dirigente del PAN, Gustavo Madero; el ex dirigente del PRD, Carlos Navarrete y muchos más nombres relevantes, que poco respaldo tendrían en una urna electoral.

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La Suprema Corte de Justicia enfrenta hoy todo un reto aprobar una venganza política o actuar conforme a la ley en uno de los temas sensibles que tiene enlistados para su discusión, cuyo tema es presentado por el mismo presidente de los togados, Hugo Aguilar Ortiz. Veremos la decisión que toman los ministros o si posponen la discusión.

ramonzurita44@hotmail.com

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