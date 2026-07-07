Concentra QR más del 80% de casos de dengue reportados en la Península

Aumento de 48.4% respecto al mismo periodo de 2025

El estado registra 98 contagios confirmados, entre enero y el 10 de junio de 2026

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo registra 98 casos confirmados de dengue entre enero y el 10 de junio de 2026, un aumento de 48.4% respecto al mismo periodo del año pasado, antes del inicio de la temporada de lluvias.

Con esa cifra, el estado se ubica entre las entidades con mayor número de contagios del país y concentra más del 80% de los casos reportados en la Península de Yucatán.

Othón P. Blanco mantiene la mayor incidencia. La ciudad de Chetumal encabeza los reportes y concentra la mayor presión sanitaria por la circulación del mosquito transmisor.

Hasta la semana epidemiológica 17 no se han registrado defunciones, aunque las autoridades mantienen la vigilancia por el riesgo de un incremento durante los próximos meses.

La Secretaría de Salud mantiene acciones de fumigación y control larvario en los 11 municipios para contener la propagación del dengue.

Refuerzan prevención ante las lluvias

La Secretaría de Salud estatal destinó 336 millones de pesos este año para combatir al mosquito, como parte de una estrategia que acumula más de mil 104 millones de pesos desde 2023.

Aunque los contagios aumentaron en 2026, las cifras permanecen por debajo de la emergencia registrada en 2023, cuando Quintana Roo acumuló 5 mil 163 casos y 40 defunciones.

Además del dengue, este año se confirmaron seis casos de chikungunya y uno de paludismo, principalmente en zonas del sur del estado con condiciones propicias para los vectores.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica permanente y descartan, hasta el momento, una alerta sanitaria por el comportamiento de la enfermedad.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y patios, al considerar que las lluvias pueden favorecer un aumento de casos durante las próximas semanas.