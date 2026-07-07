Visitax busca nueva ruta de cobro en Quintana Roo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



– A partir de 2027, se integraría en el boleto de avión

El gobierno de Quintana Roo prepara un viraje en la manera de recaudar el Visitax, el derecho obligatorio que pagan los turistas extranjeros desde 2022. La intención es que, a partir de 2027, el cobro se integre directamente en el boleto de avión, evitando trámites adicionales y combatiendo la baja efectividad que hasta ahora ha tenido el sistema.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) encabeza el diseño de un mecanismo que se trabaja junto con Aeropuertos del Sureste (Asur) y las aerolíneas internacionales. El objetivo es que la recaudación sea más eficiente sin afectar la experiencia del visitante ni la competitividad del Caribe mexicano.

El Visitax, creado en 2021 y vigente desde el año siguiente, asciende actualmente a 285 pesos por persona -unos 15 dólares- y se destina a programas de mantenimiento de playas, combate al sargazo, infraestructura turística y promoción de los destinos. Sin embargo, el esquema actual, basado en pagos en línea o en módulos físicos en los aeropuertos, apenas ha logrado un cumplimiento cercano al 10%, lo que derivó en recortes presupuestales para 2026 y afectó proyectos de inversión.

La propuesta de trasladar el cobro al boleto aéreo surge después de que la alternativa de hacerlo a través de los hoteles no prosperara. El sector hotelero rechazó asumir esa responsabilidad y el gobierno estatal busca ahora un esquema que involucre directamente a las aerolíneas y a los aeropuertos, con la mira puesta en que el turista no tenga que enfrentar trámites confusos ni riesgos de fraude en páginas falsas.

Mientras se define el nuevo modelo, el Visitax sigue siendo obligatorio y las autoridades insisten en que el pago debe realizarse únicamente en el portal oficial visitax.gob.mx. El reto es equilibrar la necesidad de recursos para sostener la infraestructura turística con una experiencia más amigable para los millones de visitantes que cada año llegan al Caribe mexicano.

Cateos simultáneos contra narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó un operativo coordinado en tres municipios de Quintana Roo para golpear al narcomenudeo. En acciones realizadas de manera simultánea en Benito Juárez, Bacalar y Othón P. Blanco, se ejecutaron cuatro cateos que derivaron en el aseguramiento de presuntos estupefacientes, equipo táctico y la detención de un hombre señalado por delitos contra la salud.

En Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, dos inmuebles fueron intervenidos. En la colonia Caribe se localizaron una motocicleta, dosis de hierba seca, material con características de cristal y equipo de camuflaje. En las inmediaciones fue detenido Samuel Nahún “N”, quien portaba sustancias ilícitas y un teléfono celular. El segundo cateo, en el fraccionamiento El Encanto, permitió el aseguramiento de más vegetal seco y material granulado.

En Bacalar, el operativo se concentró en la colonia Gonzalo Guerrero, donde fueron halladas una pipa, sustancia sólida blanca, marihuana y tres cámaras de videovigilancia. Todo quedó bajo resguardo ministerial como parte de las investigaciones.

En Cancún, municipio de Benito Juárez, elementos de seguridad intervinieron un domicilio en la Supermanzana 215. Allí se aseguraron dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales. Los cuatro inmuebles quedaron asegurados y los indicios, junto con la persona detenida, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá la situación jurídica del imputado.

La FGE subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia integral para combatir la venta de drogas en la entidad y reforzar la seguridad en los municipios de Quintana Roo.

Comerciantes de Tulum piden flexibilidad fiscal

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reconoció que la economía de Tulum atraviesa un momento crítico: cierres de negocios, pérdida de empleos y una disminución en el número de afiliados al IMSS han golpeado al sector. Adriene Díaz Villanueva, presidenta del organismo, subrayó que los comerciantes buscan mantener la productividad pese a la caída en la afluencia turística y la presión de los impuestos municipales y estatales.

Tras reuniones con autoridades locales y la Secretaría de Desarrollo Económico, se acordó instalar mesas de trabajo para dar seguimiento a los compromisos asumidos por el ayuntamiento, que ofreció mayor flexibilidad en trámites y pagos mientras mejora la situación económica. Díaz Villanueva destacó que el diálogo directo con el secretario general del municipio ha permitido atender de manera inmediata las demandas del sector.

La dirigente empresarial explicó que algunos afiliados han tenido que reducir nóminas, dar de baja trabajadores del IMSS o aplicar estrategias de ajuste para evitar cierres definitivos. “Un negocio cerrado nos afecta a todos, porque representa pérdida de empleos y menos ingresos para el municipio”, señaló, al insistir en que la prioridad es sostener la operatividad.

El panorama se complica con la entrada en operaciones del parque Jaguar, que ha concentrado parte del consumo turístico y afectado a los comercios locales. La Canaco busca reforzar el consumo hacia los negocios de Tulum y no depender únicamente de ese espacio para reactivar la economía.