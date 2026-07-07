Sobrecarga eléctrica dispara casos de incendios en viviendas

Cableado inadecuado en instalaciones domésticas

Aumento en uso de vehículos eléctricos, celulares, computadoras y bocinas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El incremento en el uso de vehículos eléctricos y dispositivos, como celulares, computadoras y bocinas, ha disparado los incendios en viviendas de Quintana Roo, advirtió Jesús Velasco Solís, integrante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del estado. Según explicó, la mayoría de las instalaciones domésticas cuentan con cableado inadecuado o de baja calidad, incapaz de soportar la demanda creciente de energía.

La saturación de tomacorrientes y la carga prolongada de autos eléctricos representan un reto técnico mayúsculo. “El sistema colapsa porque el cableado original tiene un límite de capacidad específico que se supera fácilmente con las nuevas tecnologías”, señaló el especialista, quien agregó que Protección Civil ya analiza el tema ante el aumento de siniestros.

Velasco Solís recomendó a las familias realizar revisiones periódicas de sus instalaciones y contratar personal certificado para adecuar los centros de carga. Subrayó que la modernización de tableros eléctricos y la prevención son las únicas herramientas efectivas para evitar cortocircuitos que pongan en riesgo la vida y el patrimonio.

El fenómeno refleja cómo la transición hacia la movilidad eléctrica y el uso intensivo de dispositivos tecnológicos exige nuevas normas de seguridad eléctrica, mayor prevención de incendios y la modernización del cableado en los hogares de Quintana Roo.

Nuevo módulo de licencias en Playa del Carmen

A partir de esta semana, el Módulo de Licencias del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) en Playa del Carmen opera en su nueva sede, ubicada en la avenida La Salle, esquina con avenida Hipocampo, con el propósito de ofrecer una atención más rápida, ordenada y eficiente a las y los habitantes del municipio.

El módulo brindará servicio de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y los sábados de 8:00 a 12:00 horas.

En estas instalaciones, las personas usuarias podrán realizar trámites de primera expedición, renovación y reposición de licencias de conducir para automovilista, motociclista y servicio público, conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto, como parte de las acciones impulsadas por el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Con esta nueva sede, las y los usuarios contarán con una atención más ágil, cómoda y eficiente. El módulo tiene capacidad para atender simultáneamente a un mayor número de personas, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y agilizar la realización de los trámites. Además, el personal brinda orientación durante todo el proceso para facilitar el cumplimiento de los requisitos, los pagos y la programación de citas.

La reubicación del módulo forma parte de las acciones para acercar servicios públicos de mayor calidad a la ciudadanía, ofreciendo espacios funcionales que permitan realizar los trámites con mayor rapidez, orden y una mejor experiencia para las y los usuarios.

El Imoveqroo invita a las y los interesados a consultar los requisitos y la información actualizada a través de la página web www.imoveqroo.qroo.gob.mx/informacion-de-licencias/ y las redes sociales oficiales de esta institución.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Imoveqroo continúan fortaleciendo una atención más cercana, eficiente y de calidad, facilitando que las y los quintanarroenses realicen sus trámites de movilidad con mayor rapidez, comodidad y certeza.