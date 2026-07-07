Premia Mara Lezama a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

Junto con la Fundación BBVA

Reconoce el talento, la dedicación y el esfuerzo de niños quintanarroenses, de sexto grado de educación primaria

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, con el propósito de reconocer el talento, la dedicación y el esfuerzo de las niñas y niños quintanarroenses, visibilizando el papel fundamental de las familias, docentes y comunidades escolares en la formación de estudiantes capaces de contribuir al bienestar y desarrollo de sus entornos.

Son 10 estudiantes de primaria que destacaron entre más de 2 mil 500 alumnos, 3 de escuelas general urbanas, 3 de escuelas rurales, 1 de particular, 2 de educación indígena y 1 de CONAFE. Los estudiantes recibieron 1 computadora y una beca de 2 mil pesos al mes por 3 años de la Fundación BBVA.

Asimismo, Mara Lezama reconoció a 10 maestros por su compromiso y se les entregó 1 computadora.

Durante la ceremonia de premiación, la Gobernadora destacó que los resultados de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 representa mucha perseverancia y el deseo permanente de aprender, de conocer, de encontrar.

“Nos reunimos a reconocer a estas pequeñitas, a estos pequeñitos que obtuvieron los mejores resultados de todo un universo, los mejores resultados de Quintana Roo en esta olimpiada. Hoy reciben esta computadora como reconocimiento a su esfuerzo, pero también como una herramienta que continúe extendiendo sus alas, que continúen aprendiendo, leyendo, que continúen sus estudios de secundaria, de prepa, de universidad”, dijo Mara Lezama.

La secretaria de Educación, Elda Xix Euán, explicó que por primera vez el proceso de selección trascendió del examen tradicional para dar paso a un ejercicio que refleja el espíritu de la nueva escuela mexicana. Las y los estudiantes presentaron, explicaron, defendieron proyectos construidos desde su contexto y desde su realidad, demostrando no sólo lo que saben, sino cómo piensan, cómo dialogan, cómo argumentan y cómo proponen soluciones a los desafíos de su comunidad.

Por su parte, Karina Andrea Betancourt, directora de la Oficina de Gobierno BBVA México, expresó que esta Fundación cree en los estudiantes y durante los 3 años de la secundaria recibirán el acompañamiento a través de la beca que busca apoyar su desarrollo académico y personal.

Al agradecer esta premiación, la alumna Giselle Ruiz Carrillo dijo que durante el camino hacia la Olimpiada experimentó nervios, emoción y miedo, pero también aprendió a confiar en sí misma y a descubrir que con dedicación todo es posible.

Atestiguaron esta premiación el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la diputada Diana Gutiérrez García, con la representación de la XVIII Legislatura, Madeleine Rivero Pastrana, titular de la Oficina de Enlace Educativo en Quintana Roo; Abigail Sánchez, de fundación BBVA y Luis Gamero Barranco, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Entrega MLE domo a Secundaria Técnica 18 en Cancún

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a 755 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 18 “Lázaro Cárdenas” su nuevo domo, una obra que fortalece la infraestructura educativa y genera mejores condiciones para el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de las nuevas generaciones.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) se edificó este nuevo domo con inversión superior a los 3 millones 300 mil pesos. La escuela esperó 34 años para tener esta infraestructura y beneficia de manera directa a los 755 alumnas y alumnos de ambos turnos.

Ahora cuentan con instalaciones adecuadas para la realización de actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas, protegidos de las condiciones climáticas características de la región. Para ello, Mara Lezama entregó a las chavas y chavos equipo deportivo.

Durante la entrega y acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora exhortó a los y las alumnas a alejarse de las conductas autodestructivas, a tomar las mejores decisiones para que sean felices, extiendas sus alas y sean lo que ellos quieran.

La obra consistió en la construcción de un domo de más de 500 metros cuadrados, equipado con iluminación LED, cubierta metálica, sistema de desagüe pluvial, equipamiento para la práctica deportiva y mejoras integrales en la cancha, contribuyendo a generar entornos seguros y funcionales para el desarrollo de las y los estudiantes.

Esta acción forma parte del proyecto estratégico para la construcción de 1,109 domos en todo Quintana Roo, impulsado por este gobierno diferente, honesto y transparente para continuar cerrando brechas de desigualdad y garantizar espacios públicos y educativos de calidad.

Fundada el 15 de septiembre de 1992, la Secundaria Técnica No. 18 “Lázaro Cárdenas” se ha consolidado como una institución fundamental para la formación académica de cientos de jóvenes cancunenses, por lo que esta obra representa una inversión en el presente y futuro de la comunidad estudiantil.