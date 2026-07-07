Playa busca proteger al tiburón toro con la Indicación Geográfica

Solicitud ante el IMPI

Un reconocimiento que busca blindar esta atracción turística y fortalecer identidad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Playa del Carmen podría convertirse en el primer destino del país en obtener una Indicación Geográfica vinculada al tiburón toro, un reconocimiento que busca blindar esta actividad turística y fortalecer la identidad del destino.

La diputada local Majo Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, informó que la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presentó la solicitud ante el IMPI, la cual se encuentra en etapa de integración. El expediente se nutre de mesas de trabajo con prestadores de servicios turísticos, pescadores, sociedad civil, especialistas y autoridades, con el fin de reflejar la experiencia acumulada durante décadas.

El fenómeno que ocurre en las costas de Playa del Carmen es único: cada año, entre noviembre y marzo, hembras de tiburón toro llegan para reproducirse, un comportamiento distinto al registrado en otros puntos del Caribe. Ejemplares como “Ana”, monitoreada por más de diez años con dispositivos satelitales, han confirmado la recurrencia de este ciclo natural.

La propuesta no busca imponer nuevas restricciones, sino reforzar las reglas de operación existentes y dar certeza a los prestadores que cumplen con la normatividad. La Indicación Geográfica permitiría distinguir a los operadores certificados, frenar la oferta irregular de recorridos y proteger una actividad que genera una importante derrama económica para la región.

La cuarta mesa de trabajo para enriquecer la propuesta se celebrará el próximo lunes, en un esfuerzo por consolidar un proyecto que podría marcar un precedente nacional en la protección de actividades turísticas ligadas a fenómenos naturales.

Palomas en Las Palapas: sin riesgo sanitario

Las palomas que habitan en el Parque de Las Palapas, en Cancún, no representan por ahora un riesgo para la salud pública, aclaró el director de Ecología de Benito Juárez, Fernando Haro. El funcionario descartó que exista un proyecto para retirarlas mediante halcones, pese a que en el pasado se planteó esa posibilidad como método de control.

Haro explicó que la liberación de aves rapaces requiere estudios especializados, manifestaciones de impacto ambiental y autorizaciones federales, por lo que no es una decisión sencilla. Subrayó que la presencia de palomas en plazas públicas es común en México y otros países, debido a la disponibilidad de alimento, y llamó a la ciudadanía a evitar alimentarlas para no alterar su comportamiento natural.

El titular de Ecología enfatizó que las palomas del parque no generan afectaciones al ecosistema ni representan peligro sanitario, aunque la situación será monitoreada de manera permanente para evaluar cualquier cambio.

Respecto al uso de halcones en hoteles y zonas turísticas para ahuyentar aves, Haro recordó que quienes manejan estas especies deben cumplir con requisitos de la Semarnat, como acreditar la procedencia legal de los ejemplares mediante UMA o criaderos autorizados. La Profepa es la encargada de verificar la documentación correspondiente.

En paralelo, la Dirección de Ecología continúa atendiendo reportes de fauna silvestre como búhos, iguanas, coatíes y tortugas marinas, en coordinación con autoridades de distintos niveles y veterinarios especializados, siguiendo protocolos para garantizar el bienestar de cada especie.