Plan de Desarrollo Urbano frena proyectos inmobiliarios

Encarecimiento de la tierra en Chetumal y Bacalar

Se trabaja en la creación de un marco normativo urbano que permita destrabar inversiones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo, a través de la Sedetus y en coordinación con municipios de la zona sur, trabaja en la creación de un marco normativo urbano estratégico que permita destrabar inversiones en Chetumal y Bacalar. La iniciativa surge ante el encarecimiento desmedido de la tierra y las restricciones técnicas del actual Plan de Desarrollo Urbano (PDU), factores que han frenado proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales de alto impacto.

José Alberto Alonso Ovando, titular de Sedetus, explicó que la especulación ha congelado inversiones clave y que es necesario replantear estrategias para que el valor de los predios sea justo. “Tenemos que hacer del sur una zona más competitiva y no restrictiva”, señaló, al destacar que ya se integró un equipo de trabajo con autoridades municipales y expertos.

La actualización del PDU busca establecer reglas claras sobre coeficientes de densidad, usos de suelo y lineamientos de construcción, adaptados a las condiciones económicas actuales. Con ello se pretende otorgar certeza jurídica tanto a ejidatarios y propietarios locales como a desarrolladores nacionales e internacionales.

El dinamismo inmobiliario en el sur del estado se ha visto impulsado por proyectos como la conectividad del Tren Maya, la modernización del Boulevard Bahía de Chetumal y el repunte turístico del Pueblo Mágico de Bacalar. Estos factores han elevado la plusvalía de la región, pero también han intensificado la especulación.

La administración estatal apuesta por consolidar un modelo de crecimiento sostenible, donde la regulación funcione como motor de desarrollo y no como barrera burocrática. El objetivo es atraer capitales, generar competitividad y garantizar que el sur de Quintana Roo se convierta en un polo de inversión equilibrado y con reglas claras.

Cancún reafirma liderazgo con 53 distintivos Blue Flag

Cancún volvió a colocarse en la cima del turismo sustentable en México al obtener 53 certificaciones Blue Flag para la temporada 2026-2027, consolidándose como el destino con más sitios acreditados en el país y manteniendo el primer lugar mundial en embarcaciones con este reconocimiento.

Durante la ceremonia de izamiento de banderas, el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, destacó el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y la iniciativa privada para cumplir con los más altos estándares ambientales y de servicio.

En esta edición se lograron 49 renovaciones y 4 nuevas acreditaciones, distribuidas en: 7 playas públicas, 6 hoteles y 40 embarcaciones

Entre las nuevas incorporaciones destacan los hoteles Le Blanc y Hilton Mar Caribe, además de dos embarcaciones de Cancún Sailing, que recibieron por primera vez el distintivo internacional.

El reconocimiento Blue Flag, otorgado por la FEE México, certifica el cumplimiento de 33 criterios globales en materia de calidad del agua, gestión ambiental, educación, seguridad y servicios turísticos.

Con este logro, Cancún fortalece su imagen como destino comprometido con la sustentabilidad y la conservación de sus recursos naturales, al tiempo que garantiza excelencia en la experiencia de visitantes y turistas.