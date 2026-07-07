El sur de Q. Roo se posiciona como un gran destino de bodas

Corredor Cancún–Riviera Maya deja de ser exclusivo

Con más de 1,500 bodas celebradas en 2025; la meta de alcanzar las 2,000 en 2026

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El turismo romántico dejó de ser exclusivo del corredor Cancún–Riviera Maya. Con la llamada Ruta del Romance, Chetumal y el sur de Quintana Roo se consolidan como un nuevo escenario para enlaces matrimoniales, con más de 1,500 bodas celebradas en 2025 y la meta de alcanzar las 2,000 en 2026.

José MacLiberty, director de la iniciativa, explicó que el proyecto busca mostrar las bellezas naturales de la región —cenotes, zonas arqueológicas, lagunas y la Bahía de Chetumal— como escenarios ideales para bodas y lunas de miel. “La gente busca spots perfectos para esa foto soñada”, señaló.

La ruta agrupa a más de 400 prestadores de servicios, desde hoteles y restaurantes hasta floristerías, taxistas y operadores turísticos, generando una amplia cadena de valor. Cada boda atrae entre 100 y 300 invitados, lo que activa la economía local con una fuerte derrama en hospedaje, transporte y servicios complementarios.

Aunque Bacalar ya se consolidó como referente, la estrategia busca ampliar el alcance hacia Mahahual, el Malecón de Chetumal, Oxtankah y áreas con cenotes y selva. Para ello, la asociación trabaja con el Consejo Mexicano de Experiencias y Turismo Romántico (Comextur) y organiza fam trips con wedding planners nacionales e internacionales, que visitan personalmente las locaciones para promoverlas.

La Ruta del Romance ya figura en catálogos especializados y continúa sumando proveedores para ofrecer paquetes integrales. Con ello, se busca no solo incrementar el número de bodas, sino fortalecer la economía del sur mediante un turismo de alto impacto económico y bajo impacto ambiental, aprovechando los recursos naturales únicos de la región.

Apuesta por turismo carretero ante falta de asientos de avión

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo reforzó la promoción en estados vecinos para atraer visitantes por carretera, luego de que la reducción en la disponibilidad de asientos de avión afectara el flujo de viajeros hacia la entidad. Bernardo Cueto Riestra, titular de la Sedetur, explicó que se busca compensar la baja en conectividad aérea con campañas dirigidas a Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

El funcionario señaló que el turismo carretero ha crecido en los últimos años y representa una alternativa viable para mantener la llegada de vacacionistas durante el verano. “Estamos aprovechando todas las ventajas que tenemos para que, aunque no se alcancen los números de 2025, el verano sea óptimo”, afirmó.

Respecto al turismo beliceño, Cueto reconoció que el cobro del Derecho de No Residente (DNR) y el contexto económico han reducido la afluencia. Sin embargo, confió en que habrá una buena respuesta durante la temporada, sobre todo si la Federación agiliza los cruces fronterizos entre Belice y Chetumal, lo que permitiría un repunte significativo en la capital del estado.

El panorama refleja los retos que enfrenta la industria turística a nivel internacional: alza en boletos de avión, impuestos adicionales en destinos y factores externos que complican la movilidad. Ante ello, Quintana Roo apuesta por diversificar sus estrategias y fortalecer el turismo carretero como motor de visitantes.