Nace Movimiento Nacional de Organizaciones, Transportistas, Empresariales y Comercio

En favor del impulso de México

Cuautitlán Izcalli, Méx.- “El diálogo y trabajar de la mano con las autoridades es importante para seguir avanzando en el impulso y desarrollo del país. Ya no más confrontación, pero sí alzar la voz, pues es nuestro derecho. Ya se acabaron esas prácticas que se daban en el pasado en el transporte no sólo en el Estado de México, sino en el país”.

Así lo aseguró en entrevista, Jafet Sáinz, luego de rendir protesta como vicepresidente del Movimiento Nacional de Organizaciones, Transportistas, Empresariales y Comercio A.C. (Montec) que agrupa a miles de miembros en todo el país.

El también luchador social abundó que “fue un gusto encontrarnos con grandes compañeros tianguistas, transportistas, operadores de grúas, comerciantes, empresarios y representantes de diversos sectores productivos, unidos en una sola voz de apoyo, unidad y compromiso a favor de México y del trabajo digno”.

Ahí, agremiados a ACME que se sumaron a este nuevo movimiento, reconocieron la importancia de este gran paso, toda vez que el diálogo y la construcción de una agenda nacional que dará voz a quienes todos los días impulsan la economía, la movilidad y el desarrollo de nuestras comunidades.

“Desde ACME, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, unidad y visión de futuro, fortaleciendo siempre el respeto, la seguridad, la movilidad, el comercio y el desarrollo económico”, reafirmaron.