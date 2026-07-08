Invita OAPA-Naucalpan a niños a convertirse en “hidrodetectives”

Fomentan cultura del agua

Naucalpan, Méx. – A fin de fomentar una cultura del agua desde la infancia, la Unidad de Cultura del Agua del Organismo Municipal OAPAS invita a las familias a inscribir a sus hijas e hijos en el Curso de Verano 2026 “Hidro-Detectives”, un espacio diseñado para aprender, jugar y desarrollar conciencia sobre la importancia del agua y el cuidado del medio ambiente.

El gobierno del alcalde Isaac Montoya, a través del OAPAS, refrenda su compromiso con la educación hídrica, porque formar generaciones más conscientes comienza desde la niñez, por ello, promueve actividades que fortalezcan los valores de responsabilidad ambiental y el uso comprometido del agua.

Durante el curso, las y los participantes, de 5 a 12 años, disfrutarán de talleres educativos, actividades recreativas y ambientales, manualidades, dinámicas grupales, juegos, experimentos y actividades interactivas que les permitirán conocer la importancia de preservar este recurso vital de una manera divertida.

El curso se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto, en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 horas, teniendo como sede la Carpa Bicentenario del Parque Naucalli. La participación es completamente gratuita y el cupo es limitado.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio de 2026 en las oficinas centrales del OAPAS Naucalpan, ubicadas en Av. San Luis Tlatilco No. 19, Col. Parque Industrial, en Naucalpan.