Crean comité del programa Conoce-T para prevenir conductas de riesgo y adicciones

Atención a las juventudes en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El gobierno de este municipio instaló formalmente el Comité del Programa Municipal CONOCE-T, un órgano de coordinación que impulsará estrategias de prevención, atención integral y acompañamiento socioemocional para fortalecer el bienestar de las juventudes y prevenir conductas de riesgo y adicciones.

Durante la instalación, la directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, destacó que CONOCE-T es un programa transversal que permitirá sumar esfuerzos entre las distintas dependencias para que las y los jóvenes sepan que no están solos y cuenten con el respaldo del gobierno municipal.

Este comité compagina las acciones que ya realiza la administración municipal, entre ellas la Línea de Atención Psicológica para Jóvenes y los Centros de Atención de la Dirección de Juventud, donde se han brindado 474 consultas, realizado 77 seguimientos y atendido a 184 pacientes de nuevo ingreso.

El Comité está integrado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas; la directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista; el secretario técnico de SIPINNA, Dr. Rodrigo Sánchez de la Peña; así como representantes del Sistema Municipal DIF, Seguridad Pública y Seguridad Vial, Derechos Humanos, Protección Civil, la Dirección de las Mujeres, Innovación y Comunicación, además de integrantes del Cabildo.

Como parte del trabajo interinstitucional, el Sistema Municipal DIF ha otorgado 13 mil 519 consultas relacionadas con la prevención del suicidio; la Defensoría Municipal de Derechos Humanos ha impartido 7 mil 500 pláticas; SIPINNA ha atendido a 528 personas; Seguridad Pública y Seguridad Vial a 917, y la Dirección de las Mujeres a 147 personas.