La transformación de Ecatepec sí llegó con la edil Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.- Gracias a las obras y acciones de infraestructura hidráulica y pavimentaciones que ejecuta el gobierno municipal, que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la transformación se siente en Ecatepec, donde miles de personas reciben ya agua por la red y muchas más dejaron de caminar entre el lodo y el polvo. Vialidades importantes, como avenida Fresno, en el fraccionamiento Valle de Ecatepec; boulevard Quetzalcóatl, en Ciudad Azteca, y Pichardo Pagaza, en Fuentes de Aragón, olvidadas durante décadas, actualmente lucen pavimento nuevo, mientras que el programa Cimientos de Esperanza en su modalidad Mano a Mano resultó todo un éxito.