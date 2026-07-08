Debuta con éxito Carlos Valdés con Hijos del abismo, Parte 1”

Best-seller en apenas unos meses de su lanzamiento

Desde niño, dice, descubrió su afinidad por la lectura y ahora destaca como escritor

Conocido hace algunos años por su faceta musical —primero como integrante de una “boy band” y posteriormente como solista—, hoy Valdés da un paso firme hacia una nueva identidad: la de escritor.

“Una cosa lleva a la otra”, comenta de leer es la antesala natural de escribir. Proceso que lo llevó al lanzamiento de su primer libro: “Hijos del abismo, Parte 1”, publicado bajo el sello de “Hola Publishing International”. La obra no solo marcó su debut, sino que rápidamente se convirtió en el título best-seller de la editorial durante ese año, alcanzando su mayor número de ventas en Estados Unidos.

Valdés no solo escribió una historia: propone una categoría propia. Define su obra como “horror espiritual”, un subgénero que —explica— busca explorar el máximo potencial humano a partir de la conexión con el entorno, la naturaleza y aquello que, en primera instancia, no vemos ni escuchamos.

“Hablar de espiritualidad a profundidad es como tratar de explicarle a un ciego lo que tus ojos ven”, comenta, para explicar su contenido.

La historia de “Hijos del abismo” sigue a un joven en Nueva York que, sin saberlo, proviene de una familia ilustre cuyos integrantes han dejado huella en el mundo. Ahora, será su turno de encontrar su propio camino. Esta primera entrega, como su nombre lo indica, es sólo el inicio de una narrativa más amplia, que el autor concibió desde el principio como una saga.

Al preguntarle por una frase que lo represente dentro de su libro, Valdés responde:

“Estás en el lugar donde tus ancestros residen, así que ten cuidado con tus palabras”.

Añadió que esa línea nació de una experiencia, tras finalizar el segundo capítulo y emprender un viaje que le reveló el valor —y el peso— de lo que decimos. Hoy, asegura, intenta honrar ese descubrimiento todos los días.

Actualmente, Carlos Valdés se encuentra por concluir su carrera en ingeniería en audio, al tiempo que sigue abriéndose paso en el mundo literario. La publicación de su siguiente obra, “Guadalupe Orgullo”, está proyectada para inicios de 2027; mientras que continúa en ardua investigación, preparando la siguiente entrega de “Hijos del abismo”.

Valdés considera que su mayor logro como escritor no son las ventas ni el reconocimiento, sino “empujar a la gente a que se conozca a sí misma… El dinero podrá venir, o no. Pero eso ya sería un fruto extra”.