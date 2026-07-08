Más oportunidades laborales para habitantes de Ixtlahuaca

Realizan Feria de Empleo con más de 400 vacantes

Ixtlahuaca, Estado de México.– Con la finalidad de vincular a buscadores de empleo con oportunidades de trabajo formales, el Gobierno del Estado de México llevó a cabo en Ixtlahuaca una Feria de Empleo a la que asistieron más de 400 personas, quienes tuvieron acceso a una oferta de 452 vacantes, con salarios desde los 15 mil pesos mensuales, con la participación de 38 empresas de la región.

En dicho evento, organizado por la Secretaría del Trabajo, también se ofrecieron talleres de orientación laboral enfocados en la elaboración de un currículum efectivo y al fortalecimiento de las habilidades para enfrentar entrevistas de trabajo, para brindar herramientas que mejoren las oportunidades de acceso a un empleo formal.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, destacó que las Ferias de Empleo son una acción firme y frecuente de la dependencia a su cargo, sin embargo, aclaró que no es el único esfuerzo en la materia ya que las y los interesados también pueden acercarse a las Oficinas Regionales de Empleo para consultar las vacantes disponibles tanto a nivel estatal como nacional.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta y participar en los programas que impulsa la Secretaría, como es el caso del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar, lanzado recientemente.

Detalló que dicho programa, que ofrece hasta 25 mil pesos en especie para iniciar un emprendimiento, estará vigente a través del sitio web de la Secretaría del Trabajo https://strabajo.edomex.gob.mx hasta el 12 de julio, así como de manera presencial en cualquiera de las 10 Oficinas Regionales, hasta el 10 de julio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso de acercar oportunidades laborales justas y dignas a quienes desean incorporarse a las filas del empleo formal, para promover el bienestar y el desarrollo económico de las familias mexiquenses.