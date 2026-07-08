Karina Torres invitada a “La Casa de los Famosos México”

Segunda participante a la cuarta temporada

Su autenticidad y carisma la han llevado a colaborar en distintos proyectos



Saltó a la fama como parte de Las Perdidas, uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años en México, ello le abrió las puertas para desarrollarse como influencer y creadora de contenido. Gracias a su espontaneidad, sentido del humor y frases icónicas, se convirtió rápidamente en una de las personalidades favoritas de las redes sociales, acumulando millones de reproducciones y seguidores.

Su autenticidad y carisma la han llevado a colaborar en distintos proyectos de entretenimiento y algunas participaciones en programas como Hoy y Cuéntamelo Ya!, además de formar parte de la cobertura digital de La Casa de los Famosos México. Originaria de León, Guanajuato, Karina también ha compartido con el público su experiencia como mujer trans, inspirando a miles de personas a través de una historia marcada por la perseverancia, el humor y la lucha por defender su identidad.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

Todo lo que ocurra durante las revelaciones de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México será una experiencia multiplataforma y se podrá seguir a través de las estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes oficiales de este reality en YouTube.