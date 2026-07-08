CSP presenta 12 indicadores que muestran buen desempeño de la economía mexicana

México, entre los 10 países con mayor IED

Es el primer lugar entre los países de la OCDE con mayores incrementos a los salarios reales desde 2018

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó 12 indicadores que muestran el buen desempeño de la economía nacional y la eficacia del Humanismo Mexicano gracias a la responsabilidad en el gasto público y en la inversión pública, el aumento en el salario mínimo, así como la continuidad y profundización de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

“Ser muy responsable en el gasto público y en la inversión pública, eso es lo primero, lo segundo garantizar los indicadores macroeconómicos y lo tercero es el Humanismo Mexicano, porque recuerden que durante 36 años no aumentó el salario mínimo. De hecho, en el sexenio de Miguel de la Madrid la caída del salario mínimo fue enorme, porque las tasas de inflación llegaban al más del 100 por ciento y después no aumentó. El salario mínimo en el 2018 era de 2 mil 800 pesos mensuales, el salario mínimo hoy es de más de 9 mil 400 pesos mensuales, reconocido por OCDE subió en 122 por ciento del 2021 a la fecha.

“Si no hubiera habido aumento al salario mínimo no habría capacidad adquisitiva del pueblo de México y la otra, los Programas del Bienestar que impulsan el consumo cuando la gente tiene recursos, compra y al comprar se activa la economía. Entonces si no hubiera habido aumento salarial, hubiéramos seguido con la visión neoliberal y si no hubiera habido Programas de Bienestar, si no compra del voto como se hacía antes cada que había elecciones y algo de programas sociales en algunos lugares vinculados también con un vínculo electoral, si no hubiera habido ese cambio no tendríamos resultados que tenemos hoy”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Los 12 indicadores que muestran la fortaleza económica de México son:

México se coloca entre los 10 países con mayor Inversión Extranjera Directa (IED).

México, primer lugar entre los países de la OCDE con mayores incrementos a los salarios reales desde 2018.

México, con la segunda tasa de desempleo más baja (2.7%) de los países integrantes de la OCDE, sólo detrás de Japón.

Récord histórico en empleos formales en junio de 2026 con 22 millones 779 mil 704.

Salarios de cotización más alto de la historia con 669 .1 diarios, 6.4% por encima del año anterior.

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mmd, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial.

México vende más al mundo: las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 723 mmd.

En abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento del 5.9% anual.

El Indicador Mensual de Consumo Privado creció 2.1% respecto al año anterior.

La actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo.

La actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024.

La inflación sigue bajando: llegó a 3.6%, su menor nivel en ocho meses.

México se coloca entre los 10 países con mayor IED

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que México se coloca entre los 10 países con mayor IED, al captar 41 mil millones de dólares, lo que muestra confianza en las políticas de la Presidenta y la estabilidad financiera en el país. Señaló que de 2018 a la fecha, el país se ubica en el primer lugar de recuperación del salario mínimo y tiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE lo que es muestra de que hay un mercado laboral sólido.

Respecto al comercio exterior, puntualizó que México y Estados Unidos comercian más que nunca, las exportaciones e importaciones suman un intercambio de 839 mil millones de dólares (mmd), una cifra histórica. Mientras que, las exportaciones al resto del mundo en los últimos 12 meses también aumentaron con un récord histórico de 723 mmd.

La inversión creció 5.9 por ciento anual y registró su mejor resultado desde julio de 2024; el consumo privado creció 2.1 por ciento mostrando la solidez laboral, la buena progresión de los ingresos de remuneración, la estabilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la inflación.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que, al 30 de junio, hay 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al Instituto, la cifra más alta para un mes de junio desde que se lleva registro.

Recibimiento al Presidente de la Confederación Suiza

Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien sostendrá una reunión, así como un encuentro con empresarios suizos.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Suiza; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro, acompañados por la esposa del Presidente de la Confederación Suiza, Caroline Parmelin.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; las secretarias de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; y de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez: y la embajadora de México en Suiza, Cecilia Jaber Breceda.