El balón detiene el tiempo y se construye un mundial inolvidable

Desde la amargura azteca hasta el milagro de Cabo Verde

El latido del rey; entre el ocaso de los dioses y la sangre nueva

Por Arturo Arellano

El fútbol no es un negocio de certezas; es una fábrica de mitos y un verdugo implacable. Mientras las canchas de Estados Unidos, México y Canadá vibran bajo el cielo del verano de 2026, nos descubrimos conteniendo el aliento ante un torneo que se niega a seguir los guiones preestablecidos. Esta Copa del Mundo nos ha arrancado el alma en pedazos, nos ha devuelto la fe y, sobre todo, nos ha recordado por qué este deporte es la religión pagana más hermosa del planeta.

Para el aficionado mexicano, el golpe todavía se siente en el pecho como un impacto seco. La Selección Mexicana nos hizo creer. Caminó con paso firme, rozando la perfección en una fase de grupos idílica y un triunfo Monumental ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México que desató la locura nacional. Nos dio al niño prodigio del torneo, Gilberto Mora, nuestro amado «Morita», quien a sus 17 años saltó a la cancha rompiendo récords que databan de 1930, demostrando que en sus botines se esconde el futuro del balompié azteca. Pero el fútbol es cruel. Aquella tarde lluviosa en el Coloso de Santa Úrsula, los octavos de final ante Inglaterra se convirtieron en una epopeya trágica: un 3-2 definitivo que, a pesar del coraje de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, nos dejó fuera de nuestra propia fiesta con el corazón roto. Morita lloraba sobre el césped del Azteca, y con él, llorábamos más de cien millones.

«El fútbol te da las alegrías más puras, pero te exige pagar el tributo más caro: la ilusión rota en el último suspiro.»

Paralelamente, este Mundial está actuando como un crepúsculo doloroso para la aristocracia del fútbol. Ver partir a Cristiano Ronaldo y a Luka Modrić en la ronda de 32, o presenciar el derrumbe de un Brasil irreconocible que cayó 2-1 ante la indomable Noruega de Erling Haaland, nos deja una sensación de vacío. Neymar Jr. descontó de penal en los últimos suspiros en Nueva Jersey, pero su rostro desencajado y las lágrimas de Vinícius Júnior nos advirtieron que los imperios también caen. Las coronas cambian de manos.

Sin embargo, el vacío de los mitos caídos se llena con las leyendas de los inesperados. ¿Quién conocía a Josimar José Évora Dias antes de junio? Nadie. Hoy, el legendario «Vozinha», el guardameta de 40 años sin equipo que llegó al torneo como agente libre, es el héroe indiscutible de la humanidad futbolera. Sus intervenciones monumentales para secar a España (0-0) y sus ocho paradas milagrosas ante la Argentina de Lionel Messi en una prórroga dramática en Miami han elevado a Cabo Verde al olimpo de los románticos.

Perdieron 3-2, sí, pero Vozinha se fue con la camiseta de Messi, un abrazo del astro rosarino y 25 millones de seguidores en redes que atestiguan su inmortalidad. Junto a él, la semilla del futuro brota con fuerza: no solo «Morita» en México, sino joyas de la talla de Lamine Yamal en España o Ardon Jashari en Suiza demuestran que el juego siempre se regenera.

El escaner de los cuartos de final

El embudo se estrecha y solo quedan ocho pasajeros en este viaje hacia la gloria eterna. El análisis táctico, las estadísticas frías y la mística de las camisetas se funden en cuatro batallas memorables.

Francia vs. Marruecos: La reedición de una cuenta pendiente

Fecha y Sede: 9 de julio, Boston Stadium (Foxborough, Massachusetts)

9 de julio, Boston Stadium (Foxborough, Massachusetts) Estrellas a seguir: Kylian Mbappé (Francia) y Azzedine Ounahi (Marruecos)

Kylian Mbappé (Francia) y Azzedine Ounahi (Marruecos) Probabilidades en las apuestas: Francia (-390 para avanzar); Marruecos (+300)

El destino es un círculo perfecto. Los «Le Bleu» de Didier Deschamps avanzan con paso destructor, sumando 14 goles en cinco compromisos, guiados por un Kylian Mbappé en estado de gracia pura que ya cuenta con siete dianas en su cuenta personal, flanqueado por la electricidad de Ousmane Dembélé. Francia es, por números y pegada, el rival a vencer.

Frente a ellos, los «Leones del Atlas». El equipo marroquí vuelve a plantarse en los cuartos de final con la misma coraza granítica que asombró al mundo en Catar. Vienen de demoler a Canadá por 3-0 con un doblete excelso de Ounahi y ya saben lo que es plantarle cara a los gigantes tras empatar con Brasil en los grupos. El Boston Stadium atestiguará si la mejor ofensiva del campeonato puede romper el muro africano o si Marruecos consuma la venganza de la semifinal de 2022.

España vs. Bélgica: El choque de trenes en la Costa Oeste

Fecha y Sede: 10 de julio, Los Angeles Stadium (Inglewood, California)

10 de julio, Los Angeles Stadium (Inglewood, California) Estrellas a seguir: Lamine Yamal (España) y Kevin De Bruyne (Bélgica)

Lamine Yamal (España) y Kevin De Bruyne (Bélgica) Probabilidades en las apuestas: España (-330 para avanzar); Bélgica (+260)

Un clásico europeo que se muda a las luces de Los Ángeles. La España de Luis de la Fuente es pura armonía: acumula un invicto colosal de 35 partidos y viene de despachar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino. El ancla de Rodri, la imaginación de Pedri y el descaro indescifrable del juvenil Lamine Yamal hacen de la «Roja» un equipo estético y letal.

Bélgica, en contraparte, vive el último baile de lo que queda de su generación dorada. Dirigidos por Rudi García, los «Diablos Rojos» han protagonizado un torneo de puras emociones: remontaron un 2-0 ante Senegal y aplastaron 4-1 a Estados Unidos con un doblete de Charles De Ketelaere. Con Kevin De Bruyne manejando los hilos, Thibaut Courtois bajo los tres palos y Romelu Lukaku buscando agigantar su leyenda goleadora, los belgas apuestan a la memoria histórica: ya eliminaron a España en los cuartos de final de México 1986.

Noruega vs. Inglaterra: El choque de titanes en el Atlántico

Fecha y Sede: 11 de julio, Miami Stadium (Miami Gardens, Florida)

11 de julio, Miami Stadium (Miami Gardens, Florida) Estrellas a seguir: Erling Haaland (Noruega) y Harry Kane (Inglaterra)

El duelo que paralizará a la Premier League y al planeta entero. Noruega es el «caballo negro» definitivo de esta edición, clasificándose a cuartos por primera vez en su historia tras tumbar a Brasil gracias al caníbal del área, Erling Haaland, quien lidera la tabla de goleo con siete anotaciones tras su doblete ante la «Canarinha».

Inglaterra, por su parte, demostró un carácter de acero al sobrevivir a la altitud y al fervor del Estadio Azteca. A pesar de sufrir la expulsión de Jarell Quansah, los «Tres Leones» aguantaron el vendaval mexicano comandados por un Jude Bellingham imperial y el olfato de Harry Kane (seis goles en el torneo). El Hard Rock de Miami será el coliseo donde Haaland o Kane darán un paso definitivo hacia la Bota de Oro y las semifinales.

Argentina vs. Suiza: La resistencia alpina ante los campeones del mundo

Fecha y Sede: 11 de julio, Kansas City Stadium (Kansas City, Missouri)

11 de julio, Kansas City Stadium (Kansas City, Missouri) Estrellas a seguir: Lionel Messi (Argentina) y Gregor Kobel (Suiza)

La campeona defensora sigue viva de milagro, y cuando Argentina juega con fuego, se vuelve mística. En los octavos de final, la «Albiceleste» caía 2-0 ante Egipto a falta de 11 minutos; apareció la garra de Cristian Romero, la jerarquía eterna de Lionel Messi y el corazón de Enzo Fernández para sellar un 3-2 de locura en Atlanta. Scaloni sabe que su equipo tiene vidas extras, pero el desgaste físico empieza a pasar factura.

Suiza llega con el uniforme de combate manchado de barro y gloria. Los helvéticos resistieron 120 minutos de asedio colombiano y avanzaron gracias a la genialidad de su arquero Gregor Kobel y el cobro definitivo de Rubén Vargas en la tanda de penales. Aunque perdieron por lesión a su joya Johan Manzambi, el liderazgo del capitán Granit Xhaka promete un planteamiento táctico asfixiante en Kansas City para frenar el sueño del bicampeonato andino.

Cuando el balón nos vuelve eternos

Nos encontramos ante el umbral de las horas más dramáticas y puras de este deporte. Los cuartos de final de la Copa del Mundo no son partidos de fútbol; son juicios históricos donde los errores se pagan con el olvido y los aciertos construyen estatuas de bronce. La expectativa que flota en el ambiente es una neblina densa de nerviosismo y pasión que une a ciudades enteras desde Boston hasta Los Ángeles.

El Francia contra Marruecos se presenta en nuestras mentes como una pintura clásica. Es el choque entre la opulencia de la escuela europea, la velocidad supersónica de Mbappé, frente a la resistencia poética y el orgullo de un Marruecos que juega por un continente entero. No es solo un partido táctico; es un duelo cultural, ruidoso, donde las gradas hervirán en un grito ensordecedor. ¿Puede el orden táctico de los Leones contener al huracán parisino? Boston dictará sentencia, pero el simple hecho de imaginar el choque ya acelera las pulsaciones de cualquier romántico del balón.

Por otro lado, lo que viviremos en Miami con el Noruega contra Inglaterra es la máxima expresión del fútbol moderno: fuerza, verticalidad, estrellas globales y un dramatismo digno de Hollywood. Ver a Erling Haaland corriendo con el hambre de un vikingo que busca conquistar tierras vírgenes, frente a una Inglaterra herida, cuestionada pero inquebrantablemente competitiva con Bellingham y Kane a la cabeza, es el motivo por el cual compramos un boleto, encendemos la televisión o nos abrazamos con un desconocido en la tribuna. Este Mundial de 2026 nos ha quitado el aliento, nos ha arrebatado a nuestros ídolos locales, pero nos promete que, durante los próximos noventa minutos, el tiempo volverá a detenerse. Que ruede el balón, que el mundo observe.