A pesar de todo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El comportamiento de la economía mexicana en los primeros cinco meses del año presentó mejores augurios de los esperados al alcanzarse exportaciones a Estados Unidos por 54 mil 180 millones de dólares, un 17.5 por ciento más, con lo que rompió récord.

A pesar de las arbitrarias políticas arancelarias de Donald Trump, nuestro país alcanzó un superávit de 81 mil 239 millones dólares para el periodo de junio 2025 a mayo 2026 para lograr un volumen de 558 mil millones de dólares de ventas al exterior por importaciones de 358 mil 900 millones de dólares.

Además, de acuerdo a la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México regresó al Top 10 de naciones captadoras de inversión extranjera directa, 8 por ciento más para llegar a 41 mil millones de dólares.

No obstante estas cifras, las agresiones comerciales trumpianas provocaron una caída de 9.2 por ciento en el sector automotor, con su negativo efecto en las exportaciones de autos.

A pesar de los buenos números en exportaciones e inversiones foráneas, no es posible predecir que la economía nacional entrará a un periodo sostenido de crecimiento, principalmente por la incertidumbre, derivada de la imposición de Washington de revisar anualmente las condiciones del T-MEC.

La inquietud para la inversión y el comercio será el signo mantenido para los próximos años y peor pudiera ser si el T-MEC concluye en 10 años, como al parecer quiere Trump. Veremos.

Susurros

Quien sí se encuentra en apuros es Ricardo Salinas Pliego, pues TV Azteca fue declarada por una jueza federal en concurso mercantil, lo que marca el periodo de un año para que la empresa busque un acuerdo con sus múltiples acreedores, o de lo contrario será declarada en quiebra.

TV Azteca se encuentra en situación de insolvencia ante un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, con una larga lista de 1970 deudas en impago, que representan un monto de 23 mil 345 millones de pesos, 147 por ciento más que la deuda registrada en 2022.

Lo peor del caso para la empresa televisora es que los principales acreedores son tenedores de deuda emitida en Nueva York, donde también enfrenta demandas legales por adeudos estimados en 9 mil 178 millones de pesos.

A toda esta tragedia se suma la deuda que mantiene con el SAT, por la que debe pagar alrededor de mil 200 millones de pesos derivada de un crédito fiscal que deberá ser liquidado a más tardar en julio del 2027.

Nada fácil su futuro.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz