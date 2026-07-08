La UAEMéx exhorta a detectar y atender oportunamente las alergias

Llamado a identificar de manera oportuna estas enfermedades para establecer tratamientos adecuados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes las padecen

Toluca, Méx.- Miércoles 8 de julio de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Alergia, que se conmemora cada 8 de julio, el médico general adscrito a la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Randy de los Santos Vega, hizo un llamado a identificar de manera oportuna estas enfermedades para establecer tratamientos adecuados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.

El especialista explicó que las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias que, en condiciones normales, resultan inofensivas para la mayoría de las personas. Aunque pueden manifestarse desde la infancia, también es posible que aparezcan por primera vez en cualquier etapa de la vida.

Detalló que, si bien no existe un número preciso de alergias, estas pueden clasificarse de acuerdo con el agente que las provoca o el sistema del organismo que afectan. Entre las más comunes se encuentran las respiratorias, como la rinitis alérgica y el asma; las dermatológicas o cutáneas, como la dermatitis y la urticaria; las ocasionadas por picaduras de insectos o animales; y las derivadas del consumo de determinados alimentos o medicamentos, entre ellos frutos secos, lácteos, mariscos y penicilinas.

De los Santos Vega señaló que las reacciones alérgicas son frecuentes en pacientes pediátricos y en menores de 18 años. En algunos casos, desaparecen conforme madura el sistema inmunológico; sin embargo, también pueden desarrollarse durante la edad adulta, incluso en personas que nunca habían presentado síntomas relacionados con alguna alergia.

Respecto a las manifestaciones clínicas, indicó que estas varían según el tipo de alérgeno y la vía por la que el organismo entra en contacto con él. Los síntomas pueden ir desde molestias leves, como comezón en garganta, ojos o nariz, hasta cuadros de mayor gravedad, entre ellos dificultad para respirar, náuseas, vómito o diarrea, que, sin atención médica oportuna, pueden poner en riesgo la vida.

Ante este panorama, subrayó que la detección temprana resulta fundamental. Acudir a una consulta de primer nivel permite realizar una valoración médica, establecer un diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento más adecuado para cada paciente, reduciendo el riesgo de complicaciones y favoreciendo un mejor control de la enfermedad.

Finalmente, el universitario invitó a la población a aprovechar la conmemoración del Día Mundial de la Alergia para generar conciencia sobre estos padecimientos y evitar la automedicación. Enfatizó que, ante la presencia de síntomas, lo más recomendable es solicitar atención médica profesional para recibir un diagnóstico certero y el tratamiento indicado, con el propósito de proteger la salud integral.