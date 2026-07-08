Aspirantes de Morena y del Verde cabildean por la presidencia del Senado

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

En medio de una fuerte disputa por candidaturas electorales para el año 2027, la alianza oficialista, integrada por Morena, PT y Verde Ecologista, vive hoy una de sus mayores contiendas internas.

La negociación de dirigentes nacionales de las tres fuerzas políticas, que hasta hace unos 10 días sólo contemplaba las aspiraciones de los inscritos en la interna para las 17 gubernaturas en juego, hoy ya incluye a quienes buscan ser, dentro de las tres fuerzas políticas, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Los nombres de los 17 nominados como coordinadores de Defensa de la Transformación, que en enero se convertirán en los candidatos formales a gobernadores de Morena en los 17 estados en juego en 2027, deberán surgir de encuestas después del 19 de este mes, al término del Mundial de Futbol, según anunciaron Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones.

Hoy, en esa contienda hay más de 100 aspirantes que se apuntaron hace apenas dos semanas en la interna del partido en el poder.

En este juego de ambiciones han entrado ahora los que buscan dentro de Morena, el PT y el Verde ser presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

En un juego avanzado, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, se les adelantó a todos y ya le abrió la puerta de la presidencia de San Lázaro al vicecoordinador del Verde, el oaxaqueño Raúl Bolaños.

Con eso quita tensiones a Ariadna Montiel y a Citalli Hernández, que son quienes tienen que negociar el reparto de las candidaturas a gobernadores de entre los aspirantes de Morena con inclusión de los del PT y Verde.

Hoy, esa misma negociación se da en el Senado, donde ya levantaron la mano los morenistas Higinio Martínez, Oscar Cantón y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quienes se ha sumado el ex priista yucateco, hoy senador por el Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador yucateco Ramírez Marín consideró que si Ignacio Mier logra convencer a los legisladores de Morena para que él pueda competir por esa presidencia en el Senado, no tendría que hacer campaña porque sería una decisión de sólo al grupo mayoritario.

Sin embargo, dentro de Morena hay aspirantes con mayor peso como el senador Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco, al que pertenece la gobernadora Delfina Gómez.

Hay que recordar, además, que la fracción de senadores de Morena surgidos del Estado de México es la mayor de toda la Cámara alta por representar a la entidad con el mayor número de habitantes y el de mayor votantes.

A la pregunta de si le gustaría ser el próximo presidente del Senado, luego de que cumpla su encargo la senadora Laura Itzel Castillo -hija del ingeniero Heberto Castillo-, Higinio Martínez dijo que sí, que no se cierra a esa posibilidad.

Sabe que esa decisión deberá tomarse en una propuesta del coordinador Ignacio Mier en consulta con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el aval de su gobernadora Delfina Gómez, y el visto bueno de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y, desde luego, con el voto de la mayoría de los senadores de su partido.

Y hoy además en una negociación con los dirigentes del Verde y del PT, para evitar fracturas dentro del oficialismo.

El mexiquense Higinio Martínez dijo que sabe que el Verde es hoy un aliado esencial en la unidad del oficialismo en el Senado donde votaciones de reformas constitucionales dependen de apenas una mayoría de uno o dos votos.

Por eso considera que aspirar y buscar la presidencia del Senado en estos momentos, como también lo hacen el tabasqueño Cantón Zetina y el veracruzano Ladrón de Guevara, requerirá de una negociación previa donde juegan muchos factores.

En este contexto, el senador por Tabasco, de Morena, Óscar Cantón Zetina, dijo que buscar presidir el Senado exigirá el respeto a la decisión que tome su bancada.

Los tres dijeron que si el Verde insiste en postular al ex priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín se requerirá que el coordinador poblano Ignacio Mier negocie con su bancada para poder votar esa opción.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com