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De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Pasada la euforia por los cuatro triunfos de la Selección Nacional de México de futbol y superada la derrota, heroica, pero derrota al fin, ante el equipo de Inglaterra, la realidad se muestra nuevamente descarnada.

La triste realidad nos muestra que el T-MEC deberá ser revisado cada año, aunque se mantuvo la vigencia hasta el año 2036 y eso preocupa a los empresarios e inversionistas por el panorama que se puede presentar, a partir del año próximo.

Todavía faltan algunos puntos al tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, pero las cosas no salieron como se esperaba.

Ahora nos encontramos inmersos en otro tema toral, la revelación de cómo fueron a dar al vecino país Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, el hijo de “El Chapo”.

Desde que ocurrió la detención de estos personajes ligados a los dos principales grupos criminales de Sinaloa, el gobierno mexicano ha exigido a su homólogo estadounidense dar a conocer los pormenores del hecho, sin obtener respuesta alguna.

Simplemente los dos personajes fueron detenidos en un aeropuerto de Texas, apresados y están siendo procesados por diversos delitos, aunque ambos están negociando para evitar condenas tan pesadas, a cambio de dar información sobre el tema del narcotráfico.

Y cuando nadie se lo esperaba, el gobierno estadounidense reveló que la detención fue una operación gestada por el FBI, acto que no fue improvisado como creían algunos, siendo elaborado durante largo tiempo.

Ahora, al conocerse esta versión, el gobierno mexicano exigirá a su contraparte del vecino país el esclarecimiento del tema, ya que se trata de algo de relevancia para México y la relación bilateral con el vecino del norte.

La instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores es determinar si las autoridades del FBI cometieron algún delito en México, por la operación realizada.

La cosa se pone candente en el ámbito político, pues abarca varias aristas, una de ellas es la detención del ex director de Pemex, Víctor Rodríguez, acusado de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, quien lo denunció a través de las redes sociales, mediante un video donde se nota la brutalidad del ex compañero de escuela de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se dice en la jerga coloquial, caras vemos corazones no sabemos y el ex director de Pemex era reconocido como un profesional en su área, por lo que la propia Presidenta signó un compromiso con él, designándolo titular de Petróleos Mexicanos por solamente dos años, según dijo ella misma.

Se desconocía el trato de Rodríguez Padilla hacia su consorte, pero comenzaron a circular historias que lo convierten presuntamente en un violentador de mujeres.

Aquí valdrá la pena saber si se le aplicará el mismo delito con el que se condenó al influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, condenado a 17 años de prisión, ya que en el video visto se puede apreciar la furia con que el ex director de Pemex agrede a su esposa.

Como se advierte los temas de la semana son variopintos, pero interesantes cada uno de ellos.

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La detención de Tania Flores, la reina del carbón, hizo recordar un viejo video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum convoca a los electores a votar por ella, como candidata en Múzquiz, Coahuila… Quién es el verdadero Ken Salazar. El que avala Gerardo Fernández Noroña que niega los vínculos de López Obrador con el crimen organizado o el que cuestionó la presidenta Sheinbaum por haber mentido sobre la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán.

ramonzurita44@hotmail.com

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