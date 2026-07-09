Presentan denuncias por extorsión y despojo contra el alcalde de C. Izcalli, Daniel Serrano

Por parte del líder transportista Axell García

Por Arturo Baena

Cuautitlán Izcalli, Méx.- El líder social y transportista de la agrupación «AAA», Axell García Aguilera, presentó denuncias por despojo y extorsión ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra el alcalde de este municipio, Daniel Serrano Palacios, quien además fue acusado por violencia de género por una regidora de su propio partido.

“Daniel Serrano es un alcalde que miente y engaña a la gente. Luego de las denuncias que presenté en su contra, al ver mi nombre en cualquier trámite simplemente se me bloquea y él cree que con esto me va a intimidar, pero está muy equivocado. Llegaré hasta las últimas consecuencias todo conforme a la ley”, dijo Axell García.

Recordó que”algunos elementos de tránsito utilizan una parte del área de mi propiedad como zona para extorsionar automovilistas, ahí los retenían y los extorsionaban, en ocasiones dejando los vehículos temporalmente, en calidad de depósito”.

Una de las denuncias presentadas tiene el número de oficio TLA/CCF/CCN/60/156131/25/06 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y tambien se presentó denuncia por extorsión, con numero TLA/CCF/CCN/60/05919/26/02, presentada el 23 de febrero del 2026, en contra del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

García Aguilera agrega: “no voy a tolerar más daños en contra de mi patrimonio, ni daño a mi persona, razón por la cual avanzamos con esta denuncia judicial, la cual lleva en proceso y está para resolverse en definitiva y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defendernos”.