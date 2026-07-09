Naucalpan refuerza operativo permanente ante fuertes lluvias

Protocolo Metropolitano de Atención

Naucalpan, Méx.- Derivado de las lluvias registradas en los últimos dóas, el gobierno de Naucalpan, en coordinación con el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), activó el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias y un operativo permanente de monitoreo y respuesta para prevenir afectaciones y proteger a la población.

A las 18:38 horas fue activado el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias, mecanismo de coordinación interinstitucional en el que participan la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), con el propósito de dar seguimiento en tiempo real al comportamiento de la infraestructura hidráulica y coordinar acciones preventivas.

Como parte de este protocolo, las dependencias municipales responsables de la atención de contingencias desplegaron personal operativo, unidades y equipo especializado para realizar labores de monitoreo, atención y apoyo preventivo en distintos puntos del municipio.

Derivado del volumen extraordinario de agua proveniente de la parte alta de la cuenca, se registró una sobrecarga en el cárcamo ubicado sobre Avenida 16 de Septiembre, infraestructura perteneciente a la Ciudad de México, lo que ocasionó un incremento temporal en el nivel del Río Hondo en esa zona. La situación se mantiene bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades.

Si bien la intensidad de la lluvia disminuyó en Naucalpan, continúan registrándose precipitaciones importantes en diversas alcaldías de la Ciudad de México, por lo que OAPAS mantiene activo el monitoreo de presas, ríos y cauces que atraviesan el municipio, así como el despliegue de personal operativo para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

PATA

OAPAS activó el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias y un operativo permanente de monitoreo y respuesta para prevenir afectaciones,