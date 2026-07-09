Modifican en Tlalnepantla el programa anual de obra

Para el Ejercicio Fiscal 2026

Tlalnepantla, Méx.- Durante la sesión de Cabildo, sus integrantes y el alcalde Raciel Pérez, se aprobó por unanimidad las modificaciones propuestas al Programa Anual de Obra para el Ejercicio Fiscal 2026. Esta medida busca fortalecer la planeación de las obras públicas vigentes.

La reconfiguración de este presupuesto resulta fundamental para garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios tangibles, lo que permite redirigir recursos hacia proyectos de alto impacto social como la rehabilitación de vialidades primarias, la mejora de servicios básicos y el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria.

Al ajustar el techo financiero a las necesidades reales y urgentes de la población, el gobierno municipal asegura una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, evita subejercicios y consolida un entorno urbano más seguro, moderno y funcional para todas las familias de la demarcación.

En el marco de la misma sesión, el cuerpo edilicio dio luz verde al acuerdo para emitir la convocatoria de la Segunda Sesión de Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2025-2027.

Este ejercicio democrático se centrará en la temática de educación y oportunidades laborales para la juventud, con el propósito de abrir canales de participación ciudadana y construir propuestas que propicien el desarrollo integral de este sector en la localidad.

Para la realización de este encuentro, programado para el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en coincidencia con el Día Internacional de la Juventud, se declaró como recinto oficial el Parque Hidalgo, ubicado en la calle Aquiles Serdán número 23, en el pueblo de San Juan Ixhuatepec.