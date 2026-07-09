Cinco encuestas vuelven a ratificar a Romina Contreras como mejor alcalde

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal Romina Contreras ratificó su posición como la mejor alcaldesa evaluada a nivel estatal y nacional, de acuerdo con las encuestadoras Massive Caller, Demoscopia Digital, Statistical Research Corporation, Trending Poll y Gobernarte Programas como “Huixquilucan Contigo 24/7”, «Acción por la Educación» y la entrega de apoyos económicos a los sectores más vulnerables, consolidan un sólido respaldo ciudadano hacia el gobierno municipal.