El “Charro” González: orgullo y fiesta mexicana que trascienden el Mundial

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada

La celebración y el sentido de identidad nacional siguen más vivos que nunca

Por Arturo Arellano

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial no ha frenado el ánimo de millones de aficionados que continúan celebrando en plazas, calles y espacios públicos. En medio de ese escenario, el “Charro” González se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la pasión nacional.

Su aparición en el Fan Fest del Zócalo capitalino, donde bailó junto a más de 200 mil personas, ya supera los nueve millones de reproducciones y lo posiciona como uno de los personajes más virales del torneo a nivel internacional “El mundial se vive en tres países, pero la verdadera fiesta es en México, los anfitriones verdaderos somos los mexicanos”, afirmó en entrevista.

Orgullo que trasciende el marcador

Para el Charro, más allá de los resultados deportivos, el Mundial ha servido como un recordatorio del profundo vínculo que une a los mexicanos con su identidad “Celebro que este Mundial nos esté recordando el profundo amor que tenemos por nuestra patria y todo el orgullo de ser mexicano, que este sentimiento perdure eternamente…”, expresó.

Desde su perspectiva, la energía vivida en espacios como el Zócalo o el Ángel de la Independencia no solo es celebración, sino también una forma de proyectar al mundo la esencia cultural del país “Estamos recordando quiénes somos con esta identidad y, de rebote, le comunicamos al mundo quién es México a través de su cultura”.

Con más de tres millones de seguidores y un alcance anual de 235 millones de personas, el creador de contenido ha enfocado su trabajo en difundir la riqueza cultural mexicana “El día que reconozcamos la riqueza cultural que tenemos, vamos a reivindicar nuestro lugar ante el mundo entero”, señaló.

También destacó que el espíritu del Mundial debe mantenerse más allá del torneo: “Nos toca a los mexicanos recordar y que el 20 de julio no regresemos a nuestra vida normal, sino ver de aquí para dónde”.

Alegría con responsabilidad

El Charro también hizo un llamado a mantener los valores dentro de la celebración, especialmente ante incidentes recientes entre aficionados “Hay que hermanar a las naciones, porque nada une al mundo como la pelota de futbol. Hay que mantener el espíritu del Mundial con valores y no permitir el odio”, dijo.

Asimismo, pidió cuidar los espacios públicos durante los festejos: “En el Ángel los festejos hay que cuidarnos entre todos… y no tirar basura, porque se me parte el corazón”.

Voz por la infancia

En el marco del Mundial, el personaje también se ha sumado a la campaña “Tarjeta Azul” de UNICEF México, enfocada en combatir la explotación infantil “Debemos convertirnos en árbitros, tener los ojos abiertos y denunciar… decir ‘con nuestros niños no’”, enfatizó.

A través de su personaje —una fusión entre la charrería y el Día de Muertos—, el Charro González busca impulsar un mensaje más profundo sobre el país “Estoy lanzando el pasaporte al mundo de los vivos, regreso del más allá para recordarle a la gente que esta vida es para vivirse y uso mi superpoder que es ser muy mexicano”.

Para él, México no es solo un destino, sino una experiencia interior: “A México vienes a viajar al interior, no es al exterior, es un viaje al alma”.

Aunque el Tri ya no está en la competencia, el ánimo colectivo permanece intacto. La fiesta continúa en cada rincón del país, impulsada por figuras como el Charro González, quien insiste en que la alegría es parte esencial de la identidad nacional “El mundo necesita esto, alegría… y ese es el rol que nos toca”.